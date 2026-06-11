マンチェスター・ユナイテッドは今夏の移籍市場で左サイドバック（SB）の補強を目指しているようだ。11日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。

2025－26シーズンのプレミアリーグを3位で終え、来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したマンチェスター・ユナイテッド。複数のコンペティションを戦い抜くため、戦力拡充を試みる今夏となる。

今季は左SBでイングランド代表DFルーク・ショーがフル稼働。近年は負傷にも苦しんでいたが、リーグ戦全試合となる38試合に出場し1ゴール1アシストを記録した。また、ポルトガル代表DFディオゴ・ダロトやモロッコ代表DFヌサイル・マズラウィらもプレーも可能となるが、クラブは左SBの強化を目指しているという。

『スカイスポーツ』によると、現在はニューカッスルに所属するイングランド代表DFルイス・ホールに関心を示している模様。同メディアは、ホールの獲得は有力な選択肢となる可能性があると見解を示しつつも、ニューカッスルは高額な移籍金を求めるだろうと伝えている。また、フルアムに所属するアメリカ代表DFアントニー・ロビンソンも候補に挙がっているようだ。

なお、デンマーク代表DFパトリック・ドルグに関しては、引き続きSBではなく攻撃的なポジションで起用されることが予想されている。今シーズンの後半戦をノリッジで過ごした19歳のハリー・アマスは、今夏のプレシーズンマッチで結果を残せば、チャンスを与えられるだろうとの見解が示されている。