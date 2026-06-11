第52回モーリスレベロトーナメントのグループB第4節が11日に行われ、U－19日本代表はU－19ベネズエラ代表と対戦した。

毎年フランスで開催されているモーリスレベロトーナメントには、世界各国の育成年代の代表チームが参加し、この大会から多くの選手が飛躍を遂げている。今大会は、同じ期間に北中米遠征、およびFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のトレーニングパートナーとしての活動があるため、U－19日本代表は2チーム体制で臨むことに。モーリスレベロトーナメントでは、菅原大介監督が指揮官を務める。

今大会の日本は、初戦のU－19コートジボワール代表戦を3－3の痛み分けで終えると、第2節はU－19ポルトガル代表に1－4で敗戦。続く第3節のU－19カナダ代表戦では、1－0で勝利し、3位決定戦進出へ望みをつないでいる。

試合は、序盤から日本が攻め続けると17分に先制。左サイドからオーバーラップで駆け上がた関徳晴がクロスを上げると、浅田大翔がヘディングで叩き込み、ネットを揺らした。その後も日本はチャンスを作るが追加点とはならず、1点のリードで試合を折り返す。

後半は一転としてベネズエラのペースとなるが、日本は最後のところで守り抜き、無失点をキープ。後半にスコアは動かず、日本が1－0で勝利を収めた。

ベネズエラに勝利した日本は勝ち点を「7」の得失点差「－1」でグループステージを終了。現在2位のU－19ポルトガル代表は勝ち点「7」の「＋5」となっており、この後行われるU－19ポルトガル代表対U－19カナダ代表戦との一戦でポルトガルが7点差以上で大敗すると、日本はグループB2位でU－19コンゴ民主共和国代表戦（グループA2位）との3位決定戦に進出する。

【スコア】

U－19日本代表 1－0 U－19ベネズエラ代表

【得点者】

1－0 17分 浅田大翔（U－19日本代表）

【ゴール動画】浅田大翔の先制点！



