今日の運勢 6月12日（金）「12星座占いランキング」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月12日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月12日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？未来の計画が具体的に見えてくるタイミング。目の前のことだけでなく、半年後や1年後を見据えて行動すると大きな成果につながりそうです。今は人生全体を俯瞰して考えるのが◎。今夜は今後やりたいことをノートに書き出してみて。心が満たされる出来事がありそうな予感。頑張ることも大切ですが、今は「心地よさ」を優先するのが吉！人との温かい交流の中に豊かさのヒントがあります。夜はお気に入りの飲み物でゆっくり過ごしてみて。物事を整理整頓する力が高まるとき。仕事も生活も、今後の流れを見据えて整えることで運気が上昇します。今後より良くなるために「続けられる仕組み」を作るといいかも。そのために夜はスケジュールの見直しがおすすめ。直感が冴えるタイミング。何気なく感じたことが未来への重要なメッセージかもしれません。いつもより少し気軽に自分の感覚を信頼してみましょう。夜は一人の時間を作って今感じている未来への本音を書き出してみて。心の中にあった喜びや希望が少しずつ形になっていきそう。今は結果を急ぐよりも、自分が本当に好きなことや想いを大切にしてみて。夜は好きな音楽や映画で心を満たしてみて。トキメキと祝福の恩恵を受けやすいとき。人とのご縁や嬉しい出来事が増えるかもしれません。遠慮せず「嬉しい」「ありがとう」を伝えてみて。夜は家族や大切な人との時間を意識してみてね！新しいアイデアが湧きやすいタイミング。ただし、今はすぐ動くより、温めて育てる方が良さそうです！！未来の可能性を楽しむ気持ちを持つと良さそう。夜はやってみたいことのリストアップをしてみて。頑張りすぎていたことに気づくかもしれません。今は成果よりも心の充実を優先してみて。自分を楽しませることに時間を使うとエネルギーが回復しそう。夜は趣味や好きなことを楽しんで。前に進みたい気持ちと休みたい気持ちが交差しそうな日。焦らずペースを整えることが大切です。今は無理に動くより土台作りが大事。夜は湯船に浸かって心と体をゆるめてみて。新月前で情報が増えすぎて少し頭が忙しくなりそう。あれもこれもと抱え込まず、優先順位を決めていきましょう。 今は取捨選択のときです。夜はスマホを置いて静かな時間を過ごしてみて。理想ばかりが先行しやすいタイミング。未来を見据えることは大切ですが、まずは目の前のことを丁寧に進めるのが大事な鍵になりそう。今夜は今ある幸せや感謝を書き出して再認識すると運気アップ！人に合わせすぎて疲れやすいとき。優しいあなただからこそ、自分の気持ちを後回しにしないことが大切です。今は自分を満たすことを優先して。今夜は好きな香りに包まれてリラックスしてみて。新月に向かう流れの今は「整えること」を意識するといいタイミング。思考の整理やPCやスマホの情報整理も運気アップの鍵になるのでオススメです。アドバイスを参考に行動してみてくださいね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai