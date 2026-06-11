毎日が忙しく、ふと「もう少し丁寧に暮らしたい」「もっと自分を大切にしたい」と感じることはありませんか？

そんな現代を生きる私たちに、心地よい暮らしのヒントをくれるニュースが届きました。女優・モデルとして幅広く活躍する白石麻衣さんが、ウェルネスブランド「Re・De（リデ）」のブランドミューズに就任！ さらに、白石さん出演の新ブランドCM「まいにち、マイ Re・De。」が、2026年6月11日(木)よりDAZNで、そして2026年6月21日(日)からは地上波で放映開始されるというニュースが入ってきました。

この記事では、白石さんが語る「心地よさ」の秘密と、Re・Deが提供する「自分だけの心地よい暮らし」のヒント、そして新CMの全貌に迫ります。あなたもきっと、日々の暮らしを見つめ直し、より豊かにするきっかけが見つかるはずです。

白石麻衣さんが「Re・De」ブランドミューズに！新CMで描かれる“心地よい日常”

Re・Deが掲げる「心地をリデザインする」という哲学と、白石麻衣さんの持つイメージが深く響き合い、今回のブランドミューズ就任が実現しました。白石さんの透明感、凛とした美しさ、そして日々を丁寧に重ねる自然体な魅力は、まさにRe・Deが大切にする「暮らしの質を、静かに、確かに高める」という思想そのものです。

新CM「まいにち、マイ Re・De。」では、ランウェイで見せるプロフェッショナルな表情と、毎朝のルーティンにある自然体の表情が重ね合わされ、「まいにちを、美しく整える」というブランド体験が描かれています。

「まいにち、マイ Re・De。」を体現する白石麻衣さん

白石麻衣さんが語るRe・Deの魅力と「心地よさ」

白石麻衣さん自身も、Re・Deの製品を使った感想として、次のように語っています。

「暮らしって、こんなに心地よく整うんだ」と感じました。機能的であることはもちろん、手に取ったときのデザインや佇まいが日常にやさしく馴染んでいて、まいにち使い続けたいと自然に思えるブランドです。私自身、日々の暮らしの中で「心地よさ」をとても大切にしているので、Re・Deの世界観に共感しながら、一緒に多くの方へ届けられることをとても楽しみにしています。

彼女が「心地よさ」を大切にしているからこそ、その言葉には深い説得力があります。株式会社ピクセラの藤岡毅社長も、「Function creates beauty. 機能は、美しさを生む。」「誰かに見せるためだけではなく、自分自身の心地よさを大切にしながら、日々を美しく整えていくという想いを込めています。」とメッセージを寄せており、Re・Deが目指すのは、単なる便利さの追求ではなく、使う人の心に寄り添う豊かな体験であることが伝わってきます。

白石麻衣さんの直筆サインも公開されています

Re・Deってどんなブランド？「心地をリデザインする」という哲学

「Re・De」というブランド名に聞き覚えがある方もいるかもしれません。実は2020年から電気圧力鍋「Re・De Pot」で人気を集めていた調理家電ブランドが、2022年12月にブランドコンセプトを刷新し、「心地をリデザインするウェルネスブランド」として生まれ変わったのです。

「リデザイン」とは、モノやコトのあり方を根本から捉え直し、再構築すること。Re・Deは、単に便利な家電を提供するだけでなく、「機能によって心地よさを生み、心地よさによって日常の美しさを引き出していく」という深い思想を持っています。朝の身支度、髪を整えるひととき、キッチンに立つ瞬間……何気ない日常の動作一つひとつを、少しだけ美しく、少しだけ前向きなものに変えていく。そんな寄り添い方が、現代を生きる私たちにはとても響きます。

株式会社ピクセラ（東証スタンダード 6731）が展開するこのブランドは、「データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる」という親会社の理念も背景に持ち、単なる製品開発に留まらない、総合的なウェルネス体験の提供を目指しています。

日常を美しく整えるRe・Deの製品ラインナップ

今回の発表では、CMにも登場する理美容製品に触れられています。「機能に美しさを宿しながら、毎日の自分を整える」というRe・Deのコンセプトは、これらの製品にも息づいています。

Re・De Hairdry+

Re・De Hair Straight

「Re・De Hairdry+」や「Re・De Hair Straight」といった製品を使うことで、朝の慌ただしい時間も、きっと心穏やかな「自分を整える時間」に変わるはずです。かつては電気圧力鍋でキッチンの「心地よさ」を追求してきたRe・Deが、今度は理美容・ウェルネス領域へと展開を広げ、私たちの暮らしのあらゆる側面に「心地」を届けてくれることでしょう。

「まいにち、マイ Re・De。」CM情報と視聴方法

白石麻衣さん出演の新ブランドCMは、以下のスケジュールで放映・配信がスタートします。

2026年6月11日(木)2026年6月21日(日) サッカーW杯 日本vsチュニジア戦 中継内より開始

その他、サッカーW杯中継、「めざましテレビ」「ZIP!」「ノンストップ」など多数の番組内で放映予定。

スポーツ中継や人気情報番組で見かける機会も多そうですね。白石さんがRe・Deと共にどんな「心地よい日常」を見せてくれるのか、今からとても楽しみです！

あなたもRe・Deで心地よい毎日を体験してみませんか？

Re・Deが提案する「まいにちを、美しく整える」という世界観は、私たちの日常に新たな彩りを与えてくれる予感がします。白石麻衣さんをブランドミューズに迎え、さらに進化を続けるRe・Deから、今後も目が離せません。

ぜひあなたも、Re・Deの製品を手に取り、日々の暮らしに隠された「心地よさ」を再発見してみてはいかがでしょうか。

株式会社ピクセラについて

Re・Deを展開する株式会社ピクセラは、1982年創業のデータとインセンティブ設計で暮らしを進化させる企業です。デジタルテレビ関連機器やIoTホームサービスなど、多岐にわたる製品開発・販売を手掛けています。

代表取締役社長 藤岡毅氏のメッセージ

株式会社ピクセラ

代表者：代表取締役社長 藤岡 毅

所在地：〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエア 5F

設立：1982年6月

資本金：4億50百万円（2026年3月31日時点）

上場証券取引所：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：6731）

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Re・De公式Webサイト: https://re-de.jp/

Re・De公式Instagram: https://www.instagram.com/re_de_official/

Re・De公式オンラインショップ: https://re-de.shop/

Re・Deブランドサイト: https://brand.re-de.jp/

あなたとリデザインがつながるメディア「Re DESIGN」: https://re-design-media.jp/

株式会社ピクセラ 公式URL: https://www.pixela.co.jp/

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。