日本代表は10日、今大会の拠点となるナッシュビルSCの施設で初練習を実施した。オランダ代表とのグループステージ初戦まで残り4日。冒頭15分のみ公開されたトレーニングで、本番に向けた調整を本格化させている。

チームにはサポートプレーヤーの吉田麻也に加え、ケガの影響で本大会メンバーから外れた南野拓実も合流。日本の10番を背負う堂安律は「メンターと言われる立場で来ている人たちも、本来はピッチでやりたかったと思います。そういう思いも背負って、僕らは全力で戦うだけ。立場は違いますけど、日本のためにやるというのは変わっていないですし、同じ目標を持っていい話ができています」とチームを支える2人への思いを口にした。ピッチに立てなかった仲間たちの思いも背負いながら、日本代表は運命の初戦に向けて結束を強めている。

9日は全体練習を行わず、休養とコンディション調整に充てた。それでも堂安は「抜き切ってもダメ」と語り、初戦へ向けた準備の重要性を強調する。「どうやったら初戦を100％で迎えられるのか」。吉田や南野、キャプテンの遠藤航らとも意見を交わし、気持ちを引き締めて初戦に向かっていくことを強調した。

「昨日チームで話し合ったのですが、メキシコの期間は個人のコンディション調整がメインでした。ここからはチームとしてやっていく中で、ピリッとさせる雰囲気だったり許してはいけないところ、妥協せず要求し合うところが大事になる。森保ジャパンは8年と長くやっているので、選手同士の距離感も近い。だからこそ言えない関係になってしまわないように、もう一度しっかり要求し合おうという話をしました」

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