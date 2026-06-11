日本代表は10日から今大会の拠点とするナッシュビルSCの施設で初練習を実施。長友佑都は特性の“日の丸ヘッドバンド”が着用してピッチに登場した。

出発前にメーカーが作成したオリジナルのヘッドバンドで、日の丸と自身の背番号5が刻まれている。着用のタイミングについては「全然考えていなかったんですけどね。でも、ナッシュビルに入ってワールドカップの熱量やいよいよ感が出てきたので、気合いを入れて今日着けたい」と明かし、お披露目に至った。「人生で初めて着けたので慣れない」というが、「日焼け止めを塗って汗が出ると目にしみるんですよね。一回もしみなかったので、そういいった意味でもめちゃくちゃいい」とヘッドバンド効果を実感したようだ。

オランダ代表とのグループステージ初戦まであと4日、いよいよ優勝を目指す日本代表の戦いが幕を開ける。「今日の練習もすごく締まったワールドカップらしい練習ができた」と長友。「（勝利した）ブラジルもイングランドも、本番では全く違う目の色を変えてやってくるので、親善試合で勝ったことは大事ですけど、ワールドカップは全く別物」と気を引き締めた。

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