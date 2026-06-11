今日は2026年6月11日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月11日の12星座占いでは、うお座が総合運1位。今後、もっともっと幸せに生きるための道が拓けていきそうな最高の日！2位はしし座、3位はおひつじ座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がかに座とうお座、金運がかに座、やぎ座、うお座、仕事運がおひつじ座、かに座、うお座、健康運がみずがめ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。