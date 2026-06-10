中日、ロッテに10点リード

中日が序盤から打線爆発。1回に5点、2回に1点、3回に4点を奪い、3回終了時点で10-0と大量リード。鵜飼は1本塁打含む3安打5打点と活躍。石川昂も1本塁打を放ち、中日がロッテを圧倒する展開で中盤へ。

【スタメン】

ロッテ: 1(遊)友杉 2(二)小川 3(右)西川 4(捕)佐藤 5(左)山口 6(指)ソト 7(一)上田 8(三)安田 9(中)髙部 10(投)毛利

中日: 1(中)岡林 2(右)鵜飼 3(遊)村松 4(一)阿部 5(指)サノー 6(左)細川 7(三)石川昂 8(捕)石伊 9(二)田中 10(投)櫻井

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 57 32 24 1 .571 -
2 巨人 59 32 25 2 .561 0
3 ヤクルト 59 32 26 1 .552 1
4 DeNA 59 25 32 2 .439 7
5 広島 56 21 32 3 .396 9
6 中日 59 20 38 1 .345 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 60 36 22 2 .621 -
2 ソフトバンク 58 34 24 0 .586 2
3 オリックス 59 31 27 1 .534 5
4 日本ハム 61 32 29 0 .525 5
5 ロッテ 59 28 29 2 .491 7
6 楽天 58 21 36 1 .368 14