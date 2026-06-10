







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスのジョナサン・モレノ選手は9日、本拠地・タマスタ筑後で四国ILplus NPBチャレンジカップの高知ファイティングドッグス戦に「1番・遊撃」で先発出場。驚異の身体能力で失点を防ぐスーパープレーを魅せた。













モレノは今季からソフトバンクで育成選手としてプレーしているキューバ出身の18歳内野手。卓越した守備力が持ち味で、この試合でもその片鱗を示した。



6回、無死二、三塁のピンチで打席に高知の南雅人選手を迎えた場面。ソフトバンク2番手の佐々木明都投手が投じた6球目のチェンジアップを叩いて鋭い打球が遊撃へ飛んだ。



遊撃手のモレノ選手が打球に対して素早く反応し、二遊間方向に横っ飛び。前進守備も関係なく打球を好捕し、一塁を悠々とアウトにした。



この回、高知は押し出し四球や暴投などで3点を返したが、モレノ選手のプレーで逆転を許さなかった。



試合はソフトバンクが3回と5回に得点を重ねて7-6で勝利。モレノ選手は打撃でも2安打1打点と活躍し、攻守でチームの勝利に貢献した。























【動画】身体能力の塊！18歳モレノの横っ飛び好捕でピンチを救う！

DAZNベースボールのXより













身体能力の塊



キューバ出身の18歳

モレノ 前進守備で好プレー



⚾️ソフトバンク（三軍）×高知ファイティングドッグス

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【了】