国際親善試合が7日に行われ、クロアチア代表とスロベニア代表が対戦した。

FIFAワールドカップ2026の開幕を間近に控えるクロアチアは、決戦の地への渡航前最後のテストマッチでスロベニアと対戦した。

この一戦ではルカ・モドリッチ、マテオ・コバチッチ、ヨシュコ・グヴァルディオール、アンテ・ブディミルといった主力が揃ってスタメン起用となった。

前半からボールを保持して主導権を握ったものの、堅守速攻を徹底するスロベニアを前になかなか攻め切れないクロアチア。

それでも、ゴールレスで折り返した後半立ち上がりに百戦錬磨の司令塔が決定的な仕事を果たす。51分、ロングカウンターから左サイドでタメを作ったイヴァン・ペリシッチが正確なグラウンダーの横パスを中央へ送ると、ペナルティアーク付近で絶妙なファーストタッチで収めたモドリッチが右足を振り抜くと、DF2枚がブラインドの形となったことで低弾道のシュートがゴール右隅に決まった。

その後は主力を次々にベンチへ下げてゲームクローズに向かうが、83分にはマルティン・バトゥリナの軽率なバックパスをアンドラジュ・シュポラルに奪われてGKとの1対1を冷静に決められ、同点に追いつかれる。

それでも、勝ってワールドカップへ向かいたいクロアチアは後半アディショナルタイムに勝ち越す。93分、波状攻撃からボックス中央で味方の落としに反応したマリオ・パシャリッチが圧巻の右足ハーフボレーシュートをゴールネットに突き刺した。

そして、2本のゴラッソで勝ち切ったクロアチアがワールドカップへ弾みを付ける勝利を挙げている。

【スコア】

クロアチア代表 2－1 スロベニア代表

【得点者】

1－0 51分 ルカ・モドリッチ（クロアチア）

1－1 83分 アンドラジュ・シュポラル（スロベニア）

2－1 90分＋3 マリオ・パシャリッチ（クロアチア）

【ゴール動画】モドリッチ弾などクロアチアのゴラッソ2発！



