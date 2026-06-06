第52回モーリスレベロトーナメントのグループB第3節が6日に行われ、U－19日本代表はU－19カナダ代表と対戦した。

毎年フランスで開催されているモーリスレベロトーナメントには、世界各国の育成年代の代表チームが参加し、この大会から多くの選手が飛躍を遂げた。今大会は、同じ期間に北中米遠征、およびFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のトレーニングパートナーとしての活動があるため、U－19日本代表は2チーム体制で臨むことに。モーリスレベロトーナメントでは、菅原大介監督が指揮官を務める。

日本は、U－19コートジボワール代表との初戦を3－3の引き分けで終え、第2節はU－19ポルトガル代表を前に1－4で敗戦。今大会での初勝利を目指し、U－19カナダ代表との一戦に臨む。

ボールを保持する日本は、チャンスを複数回作るが決め手に欠ける展開。一方のカナダもボールを奪ってから、鋭い攻撃を繰り出し、得点を目指す。前半の終盤にはカナダの波状攻撃を受けるが、GK松浦大翔の連続セーブで無失点で切り抜け、スコアレスで試合を折り返す。

日本は後半の頭から浅田大翔を投入。浅田にボールが集まり、カナダゴールに迫るが先制とはならず、その後は拮抗した時間が続く。

迎えた89分、日本がついに試合の均衡を破る先制点を奪取。山下翔大が敵陣でボールを奪うと、そのまま持ち運びシュートまで決め切った。

その後のスコアは動かず、日本が1－0で勝利。日本は第3節にしてモーリスレベロトーナメントの初勝利を飾った。次戦は11日に行われ、U－19ベネズエラ代表と対戦する。

【スコア】

U－19日本代表 1－0 U－19カナダ代表

【得点者】

1－0 89分 山下翔大（U－19日本代表）

【動画】山下翔大の先制点



