国際親善試合が6日に行われ、ベルギー代表とチュニジア代表が対戦した。

ベルギー代表は欧州予選グループJを無敗で突破し、4大会連続15回目のFIFAワールドカップ2026出場が決定。2日に行われたクロアチア代表との国際親善試合では、2－0で勝利を収めており、本大会へ順調に準備を進めている。一方のチュニジア代表も3大会連続7度目の本大会出場が決定。W杯では、日本代表と同じグループFに組み込まれている。



ともにW杯に出場する国同士のテストマッチは、序盤からベルギーが主導権を握ると、28分に先制。ジェレミー・ドクが左サイドから仕掛け、中央で待ち構えていたレアンドロ・トロサールへパス。トロサールは冷静にワンタッチで流し込み、ベルギーがリードを奪う。

その後も4－5－1でブロックを形成するチュニジアを前にベルギーは、左サイドからドクを中心に攻撃を組み立てる。後半に入っても押し込み続けると、ユーリ・ティーレマンスのクロスにシャルル・デ・ケテラーレが高い打点でヘディングシュートを合わせ、追加点を挙げる。

2点を追いかけるチュニジアは57分、敵陣でボールを奪取するとエリアス・アシュリが強烈なシュート。しかし、これはポストを叩きゴールとはならない。すると62分、チュニジアのイスマエル・ガルビがこの試合2枚目のイエローカードを提示され退場。本大会前の重要なテストマッチでチュニジアは10人の戦いを強いられる。

ベルギーは65分、ケヴィン・デ・ブライネがエリアの外から狙いすましたミドルシュートを決め切り、3点目を記録。その後も数的有利のベルギーは、85分にドディ・ルケバキオ、87分にニコラス・ラスキンがネットを揺らし、5－0で勝利を収めた。

ベルギー代表は現地時間15日にW杯の初戦でエジプト代表と対戦。一方、チュニジア代表は同14日にスウェーデン代表との初戦を控えており、日本代表とは同20日（日本時間21日13時）に対戦する。

【スコア】

ベルギー代表 5－0 チュニジア代表

【得点者】

1－0 28分 レアンドロ・トロサール（ベルギー代表）

2－0 53分 シャルル・デ・ケテラーレ（ベルギー代表）

3－0 65分 ケヴィン・デ・ブライネ（ベルギー代表）

4－0 85分 ドディ・ルケバキオ（ベルギー代表）

5－0 87分 ニコラス・ラスキン（ベルギー代表）

【ゴール動画】デ・ブライネのミドルシュートで追加点！



