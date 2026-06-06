26日、明治安田J1百年構想リーグの全日程が終了し、ヴィッセル神戸が優勝に輝いた。

地域リーグラウンドが東西に分かれて行われ、同順位同士のプレーオフで最終順位が決定した中、2026ー27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）に出場するクラブが決定した。

まず、ACLEには3チームがリーグステージから出場することとなり、2025シーズンの明治安田J1リーグ優勝の鹿島アントラーズと2位の柏レイソル、そして明治安田J1百年構想リーグ優勝の神戸に決まった。

さらに、予選ステージであるACLEプレリミナリーステージから参加するのは2チームとなり、2025シーズンの明治安田J1リーグ3位の京都サンガF.C.、そして2025ー26シーズンのACL2で優勝を果たしたガンバ大阪に決まった。なお、プレリミナリーステージで勝利した場合はACLEに参加することとなるが、敗れた場合はACL2のグループステージに参加することとなる。

また、ACL2には第105回天皇杯優勝のFC町田ゼルビアが参加。町田は初出場となった2025ー26シーズンのACLEで決勝に進出するも、準優勝に終わっていた。来シーズンはACL2制覇を目指すこととなる。

■AFCチャンピオンズリーグエリート

▼リーグステージ

鹿島アントラーズ

ヴィッセル神戸

柏レイソル

▼プレリミナリーステージ

京都サンガF.C.

ガンバ大阪

■AFCチャンピオンズリーグ2

▼グループステージ

FC町田ゼルビア

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