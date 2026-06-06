実は食品ロスから誕生？ 呼子名物「いかしゅうまい」大ヒットの舞台裏

株式会社ジャパンエフエムネットワークが制作する全国JFN系列22局ネットで放送中のラジオ番組「となりのカイシャに聞いてみた！supported by オリックスグループ」。意外とあなたの近くにある、地元で活躍するカイシャ。「そこに辿り着くまでの話」や「事業への想い」など、明日へのヒントになる話から、地域のお気に入りスポットまで、地域に密着してお届けする企業応援ビジネスバラエティプログラムです。パーソナリティは小堺翔太が務めます。今回は、エフエム佐賀アナウンサーの飯地紀美子がパートナーを担当。6月6日（土）の放送では、先週に引き続き株式会社萬坊 代表取締役社長の太田順子（おおた・じゅんこ）さんをゲストにお招きして、「いかしゅうまい」の誕生秘話、経営を引き継いだ転機について話を伺いました。株式会社ジャパンエフエムネットワークが制作する全国JFN系列22局ネットで放送中のラジオ番組「となりのカイシャに聞いてみた！supported by オリックスグループ」。意外とあなたの近くにある、地元で活躍するカイシャ。「そこに辿り着くまでの話」や「事業への想い」など、明日へのヒントになる話から、地域のお気に入りスポットまで、地域に密着してお届けする企業応援ビジネスバラエティプログラムです。パーソナリティは小堺翔太が務めます。今回は、エフエム佐賀アナウンサーの飯地紀美子がパートナーを担当。6月6日（土）の放送では、先週に引き続き株式会社萬坊 代表取締役社長の太田順子（おおた・じゅんこ）さんをゲストにお招きして、「いかしゅうまい」の誕生秘話、経営を引き継いだ転機について話を伺いました。