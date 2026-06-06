明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・第2戦が6日に開催され、柏レイソルと京都サンガF.C.が対戦した。

地域リーグラウンドをそれぞれ8位で終えたEASTの柏レイソルとWESTの京都サンガF.C.。15－16位決定戦に進むと、京都のホームで行われた第1戦は6－2で柏が快勝している。

柏のホームで行われた第2戦は、4点差を追いかける京都が主導権を握る展開で試合が推移。ロングスローやセットプレーから得点を目指す。一方の柏も守勢に回ると、前半のシュート数は0に終わり試合を折り返す。

迎えた57分、攻め続ける京都がついにこの試合の先制に成功。ジョアン・ペドロがエリアの外から強烈なミドルシュートを突き刺し、1点を返す。柏も後半から途中出場の細谷真大が同点のチャンスを伺うが、シュートまでたどり着くことはできない。

京都はその後も、柏陣内に攻め込むが次の1点が遠く、このまま試合終了。京都は第2戦を1－0で勝利したものの、第1戦の6失点が大きく響く結果に。柏が2戦合計6－3で上回った。この結果、柏はJ1百年構想リーグを15位で終えた。

【スコア】

柏レイソル 0－1（2試合合計：6－3） 京都サンガF.C.

【得点者】

0－1 57分 ジョアン・ペドロ（京都サンガF.C.）

【ゴール動画】ジョアン・ペドロのゴラッソで京都が先制！



