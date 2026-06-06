明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・第2戦が6日に開催され、FC東京とセレッソ大阪が対戦した。

地域リーグラウンドを2位で終えたチーム同士による3－4位決定戦。第1戦はFC東京が2度リードを手にしたものの、C大阪が2度追いついて2－2のドローに終わっていた。

迎えた第2戦は、5分にコーナーキックの流れからこぼれ球を佐藤恵允が蹴り込んでFC東京が先制したかに思われたが、直前のプレーでハンドがあったことで得点は認められず。

10分には、柴山昌也にはダブルタッチパスから走り込んだ本間至恩が冷静に流し込んで、C大阪が先制に成功した。さらに、35分には櫻川ソロモンがPKを決めてリードを広げると、43分にはショートコーナーの流れから櫻川が頭で叩き込んで3点差とした。

後半に入り、62分には佐藤龍之介が右足を振り抜いてFC東京が1点を返したが、その後は得点を奪うことができず、このまま試合は終了。2試合合計5－3で上回ったC大阪が明治安田J1百年構想リーグで3位となり、賞金3000万円を手にした。

【スコア】

FC東京 1－3（2試合合計：3－5） セレッソ大阪

【得点者】

0－1 10分 本間至恩（セレッソ大阪）

0－2 35分 櫻川ソロモン（PK／セレッソ大阪）

0－3 43分 櫻川ソロモン（セレッソ大阪）

1－3 62分 佐藤龍之介（FC東京）

【動画】FC東京vsセレッソ大阪