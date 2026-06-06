リヴァプールが、ライプツィヒに所属するコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデの獲得に動いているようだ。4日、スポーツ専門メディア『The Athletic』が伝えている。

現在19歳のディオマンデは、2025年7月にレガネス（現スペイン2部）からライプツィヒへ移籍した。移籍1年目の今シーズンからスタメンの座を勝ち取り、公式戦36試合に出場して13ゴール10アシストを記録。ライプツィヒのリーグ3位フィニッシュに貢献したほかFIFAワールドカップ2026に臨むコートジボワール代表にも選出された。

報道によると、リヴァプールはディオマンデの獲得に向けてライプツィヒとの交渉を開始したとのこと。しかし、ライプツィヒ側に売却しないとの姿勢を崩しておらず、その姿勢を変えるには1億3000万ユーロ（約242億円）を移籍金として支払う必要があるようだ。

また、パリ・サンジェルマン（PSG）もディオマンデに強い関心を示しているとのこと。しかし、今シーズン限りでエジプト代表FWモハメド・サラーが退団したリヴァプールが、交渉においてPSGをリードしている状況だと伝えられている。

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