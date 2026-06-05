日本ハムが3-1でヤクルトに勝利

先発投手：日本ハムは福島　蓮が7回1失点の好投（5安打10奪三振）、ヤクルトの山野　太一は9回1失点 得点経過： 1回裏：ヤクルトが1点を追加 7回表：日本ハムが1点を追加 11回表：日本ハムが2点を追加 注目選手：ヤクルトの赤羽　由紘が3安打の活躍、日本ハムの水野　達稀が1本塁打の活躍、日本ハムのＦ・レイエスが1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 55 32 22 1 .593 -
2 阪神 54 30 23 1 .566 1
3 巨人 55 30 25 0 .545 2
4 DeNA 55 24 29 2 .453 7
5 広島 52 19 31 2 .380 11
6 中日 55 19 35 1 .352 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 56 33 21 2 .611 -
2 ソフトバンク 54 31 23 0 .574 2
3 オリックス 55 30 25 0 .545 3
4 日本ハム 57 28 29 0 .491 6
5 ロッテ 55 27 28 0 .491 6
6 楽天 55 21 33 1 .389 12