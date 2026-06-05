







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと戦い2-3で敗れた。この試合ではマックス・マンシー内野手が負傷交代するアクシデントが発生したが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は試合後の本人のコメントを伝えている。



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両チーム無得点で迎えた5回裏2死。一ゴロを放ったマンシーは全速力で一塁へ走ったが、同じくベースへ向かっていた一塁手のイルデマロ・バルガス内野手と正面衝突。地面に倒れ込んだ両者はそのまま負傷交代となった。











同メディアによると、マンシーは脳震盪の検査では異常はなかったといい、本人も「ちょっと怪我したけど、大丈夫だよ。たぶん眼鏡で鼻を切ったんだと思う。地面に倒れた時は息切れしたけど、今は大丈夫だ」と軽症を強調。



合わせて、「一塁へ走っている途中、彼がファウルグラウンド側にいるのが見えたので、僕はベースの内側に入ったんだ。お互いにどちらへ避ければいいのかわからなかったように感じた。僕はバルガスにメッセージを送ったよ。無事でいてくれることを願っている。今振り返ると、ベースの右側にそのまま留まっていればよかったと思う。彼にぶつかるつもりは本当になかったんだ」とアクシデントに至った経緯を説明したという。





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