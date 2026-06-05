西武・甲斐野央

　日本野球機構（NPB）は4日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　パ・リーグ中継ぎ投手部門では甲斐野央（西武）が椋木蓮（オリックス）を抜き、トップに浮上。2人の得票差はわずかに8票だ。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

99,429　高橋遥人（阪神）

91,496　山野太一（ヤクルト）

47,985　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

168,885　大勢（巨人）

87,246　星知弥（ヤクルト）

33,775　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

193,610　キハダ（ヤクルト）

84,722　岩崎優（阪神）

67,152　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

102,914　坂本誠志郎（阪神）

100,385　古賀優大（ヤクルト）

82,733　坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

214,564　大山悠輔（阪神）

82,142　オスナ（ヤクルト）

75,160　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

174,366　中野拓夢（阪神）

96,164　牧秀悟（DeNA）

65,687　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

255,879　佐藤輝明（阪神）

86,704　武岡龍世（ヤクルト）

53,577　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

140,647　長岡秀樹（ヤクルト）

137,226　村松開人（中日）

88,925　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

278,347　森下翔太（阪神）

140,020　細川成也（中日）

129,953　度会隆輝（DeNA）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

83,284　伊藤大海（日本ハム）

70,616　平良海馬（西武）

45,822　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

90,374　甲斐野央（西武）

90,366　椋木蓮（オリックス）

80,607　鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

133,170　マチャド（オリックス）

82,878　岩城颯空（西武）

80,055　横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

130,137　田宮裕涼（日本ハム）

88,146　若月健矢（オリックス）

68,681　山本祐大（ソフトバンク）

＜一塁手＞

164,066　清宮幸太郎（日本ハム）

148,427　ネビン（西武）

79,707　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

128,794　太田椋（オリックス）

106,832　小川龍成（ロッテ）

97,611　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

193,206　栗原陵矢（ソフトバンク）

96,497　郡司裕也（日本ハム）

73,329　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

88,641　村林一輝（楽天）

87,684　水野達稀（日本ハム）

79,791　紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

194,404　万波中正（日本ハム）

159,403　周東佑京（ソフトバンク）

154,185　西川史礁（ロッテ）

＜指名打者＞

180,606　レイエス（日本ハム）

129,105　柳田悠岐（ソフトバンク）

60,828　ポランコ（ロッテ）