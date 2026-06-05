日本野球機構（NPB）は4日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
パ・リーグ中継ぎ投手部門では甲斐野央（西武）が椋木蓮（オリックス）を抜き、トップに浮上。2人の得票差はわずかに8票だ。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
99,429 高橋遥人（阪神）
91,496 山野太一（ヤクルト）
47,985 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
168,885 大勢（巨人）
87,246 星知弥（ヤクルト）
33,775 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
193,610 キハダ（ヤクルト）
84,722 岩崎優（阪神）
67,152 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
102,914 坂本誠志郎（阪神）
100,385 古賀優大（ヤクルト）
82,733 坂倉将吾（広島）
＜一塁手＞
214,564 大山悠輔（阪神）
82,142 オスナ（ヤクルト）
75,160 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
174,366 中野拓夢（阪神）
96,164 牧秀悟（DeNA）
65,687 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
255,879 佐藤輝明（阪神）
86,704 武岡龍世（ヤクルト）
53,577 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
140,647 長岡秀樹（ヤクルト）
137,226 村松開人（中日）
88,925 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
278,347 森下翔太（阪神）
140,020 細川成也（中日）
129,953 度会隆輝（DeNA）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
83,284 伊藤大海（日本ハム）
70,616 平良海馬（西武）
45,822 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
90,374 甲斐野央（西武）
90,366 椋木蓮（オリックス）
80,607 鈴木昭汰（ロッテ）
＜抑え投手＞
133,170 マチャド（オリックス）
82,878 岩城颯空（西武）
80,055 横山陸人（ロッテ）
＜捕手＞
130,137 田宮裕涼（日本ハム）
88,146 若月健矢（オリックス）
68,681 山本祐大（ソフトバンク）
＜一塁手＞
164,066 清宮幸太郎（日本ハム）
148,427 ネビン（西武）
79,707 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
128,794 太田椋（オリックス）
106,832 小川龍成（ロッテ）
97,611 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
193,206 栗原陵矢（ソフトバンク）
96,497 郡司裕也（日本ハム）
73,329 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
88,641 村林一輝（楽天）
87,684 水野達稀（日本ハム）
79,791 紅林弘太郎（オリックス）
＜外野手＞
194,404 万波中正（日本ハム）
159,403 周東佑京（ソフトバンク）
154,185 西川史礁（ロッテ）
＜指名打者＞
180,606 レイエス（日本ハム）
129,105 柳田悠岐（ソフトバンク）
60,828 ポランコ（ロッテ）