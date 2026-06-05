国際親善試合が4日に行われ、スウェーデン代表とギリシャ代表が対戦した。

FIFAワールドカップ2026では、オランダ代表、チュニジア代表、そして日本代表と同居するグループFに入ったスウェーデン代表。欧州予選ではグループBの最下位に沈むなど苦戦を強いられたが、UEFAネーションズリーグの成績によって出場権を手にした2次予選（プレーオフ）を勝ち抜き、2大会ぶりにFIFAワールドカップの出場権を掴み取った。

スウェーデン代表は6月1日、同じくFIFAワールドカップ2026の出場権を手にしているノルウェー代表とのテストマッチを1－3で落としていた。今回は、FIFAワールドカップ2026出場は果たせなかったギリシャ代表と激突する。これが、FIFAワールドカップ2026前最後のテストマッチだ。

試合が動いたのは序盤の10分。ギリシャ代表は左サイドから仕掛けたフリストス・ツォリスがマイナスへパスを繋ぐと、ペナルティエリア手前の位置でフリーになったコスタス・ツィミカスが、利き足とは異なる右足でフィニッシュ。狙い澄ました一撃を突き刺し、ギリシャ代表が先手を取った。

その後はギリシャ代表がより勢いに乗ってゴールに迫るシーンを増やしていく。スウェーデン代表もヴィクトル・ギェケレシュを中心にチャンスを作ったが、同点ゴールは奪えず、ギリシャ代表が1点をリードしてハーフタイムに入った。

後半がはじまると、立ち上がりの53分にゴールネットが揺れる。スウェーデン代表はペナルティエリア手前中央やや右寄りの位置でフリーキックを獲得すると、キッカーを務めたヴィクトル・ギェケレシュの低弾道シュートは、壁に当たってコースが変わり、そのままゴールに吸い込まれる。スウェーデン代表が試合を振り出しに戻した。

勢いに乗るスウェーデン代表は69分、左サイドでボールを持ったタハ・アリがドリブルをスタートし、見事なボールタッチで相手守備網を掻い潜っていく。自らペナルティエリア左の深い位置まで持ち運び、中央へ折り返すと、最後はグスタフ・ニルソンがゴールへねじ込み、スウェーデン代表が逆転に成功した。

このまま後半アディショナルタイムに突入したが、試合はこのままでは終わらなかった。90＋5分、ギリシャ代表は敵陣左サイドでボールを持ったチャラランポス・コストゥラスが、カットインから右足でインスイングのボールを放り込むと、相手DFの背中から飛び出し、体を投げ出したヨルゴス・マスラスがファーサイドで合わせ、シュートを押し込んだ。

試合はこのままタイムアップ。先の通り、スウェーデン代表はFIFAワールドカップ2026開幕までに、以降は公開のテストマッチ等は組まれていない。スウェーデン代表はFIFAワールドカップ2026前のテストマッチ2試合を未勝利で終えた。

FIFAワールドカップ2026・グループFの初陣は現地時間14日の開催予定で、スウェーデン代表はチュニジア代表と対戦する。

【スコア】

スウェーデン代表 2－2 ギリシャ代表

【得点者】

0－1 10分 コスタス・ツィミカス（ギリシャ代表）

1－1 53分 ヴィクトル・ギェケレシュ（スウェーデン代表）

2－1 69分 グスタフ・ニルソン（スウェーデン代表）

2－2 90＋5分 ヨルゴス・マスラス（ギリシャ代表）

【ハイライト動画】スウェーデン、ギリシャ相手に土壇場失点で白星ならず