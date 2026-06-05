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ロサンゼルス・ドジャースは今夏のトレード期限までに新たな戦力を補強することが予想されている。その中で、6月に入った時点で勝率5割を14ゲーム下回っているカンザスシティ・ロイヤルズのボビー・ウィットJr.内野手を狙うかもしれない。米メディア『キングス・オブ・カウフマン』のカレブ・モディ記者が言及した。



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ウィットJr.は現在、MVP級のシーズンを送っており、ロイヤルズにとって世代を代表する重要な存在だ。そのウィットJr.の放出を検討するほどの膨大な見返りに近づける球団はドジャースしかいないとされている。











ドジャースはトップ100入りするプロスペクトを7人も抱えるファームシステムを持っていることから、ファンの間ではロイヤルズのスター遊撃手の獲得を夢見る声も出ている。もしウィットJr.がドジャースに加われば、大谷翔平選手らと並んで驚異的な打線を形成するだろう。



ただし、ロイヤルズにとってウィットJr.は、現時点でロースターの誰よりも飛び抜けた存在だ。もし彼がいなければ、チームがどのような状況になっていたのかを考えるだけでも恐ろしいとされている。



急浮上したウィットJr.放出の可能性についてモディ氏は「ドジャースには市場で欲しい選手を誰でも得られるだけの資金力がある。実際に、近年はその通りに行動してきた球団だ」と言及した。





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