BarbourがFUJI ROCK FESTIVAL’ 26に初出展

今年の夏、フェスの常識が覆る！英国が誇るライフスタイルブランドBarbourが、ついにFUJI ROCK FESTIVAL'26に初出展します。しかも、フジロック公式デザイナーとの限定コラボアイテムまで登場！周りと差をつけるフェススタイルを、どこよりも早く手に入れるチャンスをお見逃しなく。

FUJI ROCK FESTIVAL'26にBarbourが初降臨！歴史的コラボでフェススタイルを格上げ

長年のフェスファン、そしてファッション愛好家の皆さん、朗報です！イギリスが誇るライフスタイルブランドBarbour（バブアー）が、2026年夏、日本の音楽シーンを代表する祭典「FUJI ROCK FESTIVAL’ 26」に、ついに初出展することが決定しました。

これは単なるブランドの出展ではありません。英国の歴史と伝統を継承するバブアーと、日本の雄大な自然の中で繰り広げられるフジロックが、どのように融合するのか。その期待感は、まさに今年の夏を待ち望む私たちの胸を熱くします。

バブアーとフェスの切っても切れない関係

「なぜバブアーが音楽フェスに？」そう思われた方もいるかもしれません。しかし、実はバブアーは、イギリス・サマセット州で開催される世界最大級の野外フェス「グラストンベリー・フェスティバル」に長年スポンサーとして参加してきた、フェス文化とは切っても切れないブランドなんです。

英国の天候に左右されやすい野外フェスでは、防水性と耐久性に優れたバブアーのワックスドジャケットが欠かせない存在。泥だらけのフィールドでも、雨風をしのぎ、スタイリッシュさを保つ。そんな実用性とファッション性を兼ね備えたバブアーは、まさにフェス文化の中で自然と支持されてきたブランドと言えるでしょう。

そして、そのグラストンベリー・フェスティバルをモデルにしたと言われるFUJI ROCK FESTIVALへの初出展は、まさに運命的な巡り合わせ。イギリスのフェス文化を肌で感じてきたバブアーが、日本のフジロックにどのような新しい風を吹き込むのか、今から楽しみでなりません。

フェス気分を盛り上げる！FUJI ROCKコラボレーションアイテムが登場

今回、私が最も注目したのは、FUJI ROCKへの初出展を記念して登場するスペシャルなコラボレーションアイテムです！

この限定アイテムのデザインを手掛けたのは、なんと同フェスティバルのメインデザインも担当するグラフィックデザイナー／アーティストのAsuka Watanabe（渡辺明日香）氏。彼女の独特の色彩感覚と幾何学的なデザインが、バブアーの世界観とどのように融合したのか、早速チェックしていきましょう。

1. 特別なアートを纏う「コラボレーションTシャツ」

まず目を引くのは、Asuka Watanabe氏がバブアーのために描き下ろした限定デザインがプリントされたTシャツです。抽象的ながらも、どこか自然のエネルギーを感じさせるデザインは、まさにフジロックの精神を表現しているよう。

清潔感のあるホワイトに鮮やかなデザインが映え、夏のフェススタイルを明るく彩ってくれます。

クールなブラックに映えるデザインは、どんなボトムスにも合わせやすく、一枚で決まる存在感があります。

フジロックの会場でこのTシャツを着れば、アーティストのライブパフォーマンスだけでなく、ファッションでも周りの視線を独り占めできること間違いなし！デザインと着心地を両立した、まさにフェスにぴったりの一枚です。

2. 必要最低限をスマートに「サコッシュバッグ」

フェスで両手を空けて思いっきり楽しむためには、コンパクトで機能的なバッグが不可欠。そんなニーズに応えるのが、このコラボレーションサコッシュバッグです。

落ち着いたカーキカラーに、Asuka Watanabe氏によるグラフィックが映えるデザイン。

どんなコーディネートにも馴染むブラックは、デイリーユースにもおすすめです。

スマホ、財布、チケットなど、フェスでの必需品をスマートに収納できるサイズ感。両手が自由になるので、好きな音楽に合わせて飛び跳ねたり、おいしいフェス飯を堪能したり、アクティブに動きたいときに大活躍してくれるでしょう。この特別なデザインのサコッシュは、今回のフジロック参戦の証としても、ぜひ手に入れておきたい逸品ですね。

コラボレーションを手がけたAsuka Watanabe氏とは

今回のデザインを手がけたAsuka Watanabe氏は、東京を拠点に活動するグラフィックデザイナー／アーティスト。多摩美術大学卒業後、グラフィックデザインを軸に、アートディレクションやビジュアルアイデンティティの開発などを手がけています。

FUJI ROCK FESTIVALのビジュアルデザインを長年担当していることからもわかるように、彼女の作品は音楽フェスの高揚感や、そこで生まれる多様な文化を捉える力に長けています。幾何学的な図形と鮮やかな色彩で構築される抽象的なビジュアルは、今回のバブアーとのコラボアイテムにも遺憾なく発揮されており、フェスへの期待感を一層高めてくれます。

どこで手に入る？購入方法とスケジュール

この限定コラボレーションアイテムは、FUJI ROCK開催に先駆け、以下の日程で手に入れることができます。

先行予約販売:

: バブアー公式オンラインストア

※リンク先は2026年6月5日(金)よりアクセス可能になる予定です。

実店舗販売:

: 全国各地のバブアー直営店

いち早く手に入れたい方は、ぜひオンラインストアでの先行予約をお忘れなく。夏本番前に、フジロック気分を先取りしちゃいましょう！

FUJI ROCK FESTIVAL' 26でバブアーと出会う夏

2026年7月24日(金)から7月26日(日)までの3日間、新潟県苗場スキー場で開催されるFUJI ROCK FESTIVAL' 26。バブアーのブースでは、きっと特別な体験が私たちを待っているはずです。出展ブースの詳細は随時更新されるとのことなので、今後の情報にも期待が高まりますね。

雨が降っても、太陽が照りつけても、どんな天候でも音楽を愛する心を忘れずに。今年の夏は、BarbourとFUJI ROCKの歴史的コラボレーションアイテムを身につけて、最高の思い出を作りませんか？会場でバブアーのアイテムを身につけた人を見かけたら、きっと心の中で「お、やるな！」と思ってしまうはずです。

関連情報・お問い合わせ先

バブアー日本公式サイト

株式会社バブアー パートナーズ ジャパン

TEL: 03-6380-9170

e-mail: info@barbourpj.co.jp

今年の夏は、BarbourがFUJI ROCKでどんなサプライズを巻き起こしてくれるのか。今からワクワクが止まりませんね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。