ロッテ、ヤクルトに4点リードで後半戦へ

ロッテは1回に2点、3回に1点、5回に2点を追加し、試合を優位に進める。ヤクルトは6回裏に1点を返すが、4点差は変わらず。ロッテ・N・ソトが3打点と活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 54 32 21 1 .604 -
2 阪神 53 30 22 1 .577 1
3 巨人 54 29 25 0 .537 3
4 DeNA 54 23 29 2 .442 8
5 広島 51 19 30 2 .388 11
6 中日 54 19 34 1 .358 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 55 32 21 2 .604 -
2 ソフトバンク 53 30 23 0 .566 2
3 オリックス 54 30 24 0 .556 2
4 日本ハム 56 27 29 0 .482 6
5 ロッテ 54 26 28 0 .481 6
6 楽天 54 21 32 1 .396 11