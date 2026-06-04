同点のまま6回終了、両チーム本塁打で追いつく

2回裏に広島がS・ファビアンのソロホームランで先制。しかし6回表、日本ハムのF・レイエスもソロホームランを放ち同点に追いつく。両チーム1点ずつを奪い、互いに譲らない展開で試合は後半へ進む。

【スタメン】

広島: 1(右)名原 典彦 2(二)菊池 涼介 3(三)小園 海斗 4(一)坂倉 将吾 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)持丸 泰輝 7(中)平川 蓮 8(遊)矢野 雅哉 9(投)森 翔平

日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(左)野村 佑希 3(一)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(中)Ｒ・カストロ 7(投)柴田 獅子 8(二)奈良間 大己 9(捕)梅林 優貴

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