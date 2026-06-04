同点のまま6回終了、両チーム本塁打で追いつく

2回裏に広島がS・ファビアンのソロホームランで先制。しかし6回表、日本ハムのF・レイエスもソロホームランを放ち同点に追いつく。両チーム1点ずつを奪い、互いに譲らない展開で試合は後半へ進む。

【スタメン】

広島: 1(右)名原　典彦 2(二)菊池　涼介 3(三)小園　海斗 4(一)坂倉　将吾 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)持丸　泰輝 7(中)平川　蓮 8(遊)矢野　雅哉 9(投)森　翔平

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(左)野村　佑希 3(一)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(中)Ｒ・カストロ 7(投)柴田　獅子 8(二)奈良間　大己 9(捕)梅林　優貴

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 54 32 21 1 .604 -
2 阪神 53 30 22 1 .577 1
3 巨人 54 29 25 0 .537 3
4 DeNA 54 23 29 2 .442 8
5 広島 51 19 30 2 .388 11
6 中日 54 19 34 1 .358 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 55 32 21 2 .604 -
2 ソフトバンク 53 30 23 0 .566 2
3 オリックス 54 30 24 0 .556 2
4 日本ハム 56 27 29 0 .482 6
5 ロッテ 54 26 28 0 .481 6
6 楽天 54 21 32 1 .396 11