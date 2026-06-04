同点のまま6回終了、両チーム本塁打で追いつく
2回裏に広島がS・ファビアンのソロホームランで先制。しかし6回表、日本ハムのF・レイエスもソロホームランを放ち同点に追いつく。両チーム1点ずつを奪い、互いに譲らない展開で試合は後半へ進む。
【スタメン】
広島: 1(右)名原 典彦 2(二)菊池 涼介 3(三)小園 海斗 4(一)坂倉 将吾 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)持丸 泰輝 7(中)平川 蓮 8(遊)矢野 雅哉 9(投)森 翔平
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(左)野村 佑希 3(一)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(中)Ｒ・カストロ 7(投)柴田 獅子 8(二)奈良間 大己 9(捕)梅林 優貴
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「広島カープ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|54
|32
|21
|1
|.604
|-
|2
|阪神
|53
|30
|22
|1
|.577
|1
|3
|巨人
|54
|29
|25
|0
|.537
|3
|4
|DeNA
|54
|23
|29
|2
|.442
|8
|5
|広島
|51
|19
|30
|2
|.388
|11
|6
|中日
|54
|19
|34
|1
|.358
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|55
|32
|21
|2
|.604
|-
|2
|ソフトバンク
|53
|30
|23
|0
|.566
|2
|3
|オリックス
|54
|30
|24
|0
|.556
|2
|4
|日本ハム
|56
|27
|29
|0
|.482
|6
|5
|ロッテ
|54
|26
|28
|0
|.481
|6
|6
|楽天
|54
|21
|32
|1
|.396
|11