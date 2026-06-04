秦野で心身を癒す！名水とご縁が紡ぐウェルネス旅「ととのい巡り」の魅力

忙しい毎日で、心も体もちょっと疲れていませんか？そんなあなたに、秦野市で始まった「ととのい巡り」はまさに救世主かもしれません！名水の恵みと縁結びのパワーを五感で体感できる、新しい形のウェルネスツーリズムなんです。私も最初は半信半疑でしたが、この記事を読めば、あなたが求めていた癒しと新たなご縁が、秦野で見つかるはず。さあ、一緒に「ととのう」旅へ出かけましょう！

神奈川・秦野で始まる、五感で感じるウェルネス体験

神奈川県西部に位置する秦野市は、丹沢山麓の豊かな自然に抱かれ、清らかな名水が湧き出す「名水の里」として知られています。さらに、由緒ある出雲大社の分祠が存在する「縁結びの地」としての顔も持っています。

そんな秦野市に、地域が一体となってその魅力を五感で体感できる、新しい旅のスタイルが誕生しました。その名も 「秦野 ととのい巡り」 。これは単なる観光ルートではありません。参拝、名水が育む食、そして温浴という3つの体験が一本のストーリーで結ばれ、訪れる人の心と体を深く癒やし、「ととのえる」ことを目指す、魅力的な地域共創企画です。

「秦野 ととのい巡り」の全貌

この企画は、秦野が誇る「名水」と「縁結び」という二つの宝を軸に、以下の3つの施設が連携して提供する回遊体験です。

企画名 秦野 ととのい巡り 参加施設 ① 出雲大社相模分祠（参拝・縁結び）

② 山守茶屋 杜の豆腐工房三河屋（名水×食）

③ ととのいの郷 秦野湯花楽（温浴・ウェルネス） 実施場所 神奈川県秦野市内 各施設 導入開始日 2026年6月5日（金）より 参加費 無料 ※スタンプ押印のみのお立ち寄りも可能

体験の流れ：自分だけの「ととのい」ストーリーを紡ぐ

参加方法はとてもシンプル。まず、いずれかの施設で 「回遊台紙」 を受け取ります。そして、3施設すべてを巡り、それぞれの場所でスタンプを集めるだけ。全て集めると、この企画でしか手に入らない限定「ステッカー」 がプレゼントされます。

特筆すべきは、回る順序が自由なこと！朝一番で神聖な空気に触れて心を清めるか、美味しい豆腐料理でランチを楽しむか、それともまずは温泉でリラックスしてから他の場所へ向かうか…あなたの気分やスケジュールに合わせて、自由にルートを組み立てられるのが嬉しいポイントですね。

巡るべき3つのスポット：心と体を癒やす旅の目的地

参拝後にスタンプを押印お立ち寄りでスタンプを押印フロントへお立ち寄りでスタンプを押印

それでは、「秦野 ととのい巡り」を構成する個性豊かな3つの施設を、もう少し詳しく見ていきましょう。

1. 縁結びの神様と癒やしの空間「出雲大社相模分祠」

秦野の地で古くから人々に親しまれてきた出雲大社相模分祠は、言わずと知れた「縁結びの神様」。良縁祈願はもちろん、家内安全や厄除けなど、多くの参拝客が訪れる由緒ある神社です。豊かな自然に囲まれた境内は、四季折々の美しい風景が楽しめ、訪れるだけで心が洗われるような癒やしの空間が広がっています。

「ととのい巡り」のスタート地点として、まずここで清らかな気持ちになり、良いご縁を願うのはいかがでしょうか。歴史と文化に触れることで、秦野への理解もより一層深まるはずです。

2. 名水の恵みを味わう「山守茶屋 杜の豆腐工房三河屋」

〒257-0015 神奈川県秦野市平沢12219:00〜17:00

秦野を「名水のまち」たらしめる、その恵みを存分に感じられるのが、この地域密着型の豆腐工房兼食事処です。秦野名水を活かした手づくり豆腐は、大豆本来の甘みと名水のまろやかさが織りなす絶妙な味わい。地元の人々はもちろん、遠方からの観光客にも愛されています。

ここでは、豆腐を中心とした和食メニューやスイーツも楽しめるとのこと。参拝でお腹が空いた頃に立ち寄って、秦野ならではの食文化を堪能するのは最高の体験になりそうですね。地産地消にも貢献しているとのことで、地域の魅力を「食」を通じて支えている点も素晴らしいです。

3. 心身を癒やし「ととのえる」温浴施設「ととのいの郷 秦野湯花楽」

〒259-1304 神奈川県秦野市堀山下1291-510:00〜17:00

「ととのい巡り」の旅の締めくくりにふさわしいのが、こちらの温浴施設。これまでの「リラクゼーション」と「エンターテインメント」に加え、新たに「ウェルネス（心身の健康）」の要素を拡充し、まさに「ととのい」の極致を提供してくれます。

注目すべきは、この企画のために特別にご祈祷されたサウナストーンがもたらす清らかな蒸気。出雲大社相模分祠で皆様の安全と健康を祈願したストーンから生まれる蒸気は、きっと旅の疲れを癒やし、心身を深くリフレッシュしてくれるでしょう。一日の終わり、湯船に浸かりながら今日の「ととのい巡り」を振り返る…想像しただけで最高の気分になりませんか？

「ととのい巡り」が秦野にもたらす新たな価値

〒257-0015 神奈川県秦野市平沢295-2平日9:00〜24:00、土日祝：7:00～24:00

この企画の真髄は、秦野という土地が持つユニークな資源を最大限に活かし、 「通過型観光」から「滞在しながら巡る観光」への転換を目指している点にあります。

私が特に心を惹かれたのは、「参拝 → 名水×食 → 温浴」という、まるで一本の物語のような体験導線です。出雲大社相模分祠で“ご縁”を結び、山守茶屋で名水の恵みを味わい、そして秦野湯花楽で心身を癒やす。これらがシームレスに繋がることで、訪れる人は秦野の魅力をただ見るだけでなく、五感すべてで深く感じ取ることができます。

この取り組みは、秦野の「名水」や「縁結び信仰」といった地域固有の資源を観光コンテンツとして再編集し、 “秦野でしか体験できない価値” として発信しています。これにより、地域のブランド力向上はもちろん、SNSでの発信（UGC：ユーザー生成コンテンツ）も促進され、「#秦野回遊」といったハッシュタグを通じて、より多くの人々に秦野の魅力が広がることも期待されています。まさに、地域全体でウェルネスツーリズムを推進し、持続的な地域活性化を目指す素晴らしい挑戦だと感じました。

新しい秦野の魅力を発見する旅へ

「秦野 ととのい巡り」は、神奈川県秦野市の豊かな自然、歴史、文化、そして食の魅力を、これまでにない形で体感できる画期的な企画です。名水とご縁に彩られたこの地で、心ゆくまで「ととのう」体験をしてみてはいかがでしょうか。

週末の小旅行や、日帰りのお出かけにもぴったり。ぜひ、大切な人と、あるいは一人で、新しい秦野の魅力を発見しに出かけてみてください。きっと、心に残る特別な一日になるはずです。

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※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。