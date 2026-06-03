日本サッカー協会は3日、FIFAが公表した日本代表のユニフォームネームについて、一部誤植があったことを報告した。
FIFAはFIFAワールドカップ2026に出場する48カ国・計1,248名の登録リストを公表。日本代表は鈴木姓が3名、伊東・伊藤姓がいることから、鈴木彩艶は「Z.SUZUKI」、伊東純也は「J.ITO」と当初は発表されていたが、名前の頭文字が外れて鈴木彩は「SUZUKI」、伊東は「ITO」に。また前田大然は「MAEDA」となっていたが、正しくは名前の「DAIZEN」となった。
サッカー日本代表公式Xアカウントは「国際サッカー連盟（FIFA）より、FIFAワールドカップ2026に参加する各チームの登録選手一覧が発表されましたが、FIFA.comに記載されているSAMURAI BLUE（サッカー日本代表）のユニフォームネームについて一部誤植がありましたので、現在修正を依頼しています。なお、背番号に誤植はありません」と投稿している。
日本代表の選手が今大会において着用する背番号とユニフォームネームは以下の通り。
鈴木彩艶：1 SUZUKI ※当初発表の「Z.SUZUKI」は誤植
菅原由勢：2 SUGAWARA
谷口彰悟：3 TANIGUCHI
板倉滉：4 ITAKURA
長友佑都：5 NAGATOMO
遠藤航：6 ENDO
田中碧：7 TANAKA
久保建英：8 KUBO
後藤啓介：9 GOTO
堂安律：10 DOAN
前田大然：11 DAIZEN ※当初発表の「MAEDA」は誤植
大迫敬介：12 OSAKO
中村敬斗：13 NAKAMURA
伊東純也：14 ITO ※当初発表の「J.ITO」は誤植
鎌田大地：15 KAMADA
渡辺剛：16 WATANABE
鈴木唯人：17 Y.SUZUKI
上田綺世：18 AYASE
小川航基：19 OGAWA
瀬古歩夢：20 SEKO
伊藤洋輝：21 H.ITO
冨安健洋：22 TOMIYASU
早川友基：23 HAYAKAWA
佐野海舟：24 SANO
鈴木淳之介：25 J.SUZUKI
塩貝健人：26 SHIOGAI