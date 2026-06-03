日本サッカー協会は3日、FIFAが公表した日本代表のユニフォームネームについて、一部誤植があったことを報告した。

FIFAはFIFAワールドカップ2026に出場する48カ国・計1,248名の登録リストを公表。日本代表は鈴木姓が3名、伊東・伊藤姓がいることから、鈴木彩艶は「Z.SUZUKI」、伊東純也は「J.ITO」と当初は発表されていたが、名前の頭文字が外れて鈴木彩は「SUZUKI」、伊東は「ITO」に。また前田大然は「MAEDA」となっていたが、正しくは名前の「DAIZEN」となった。

サッカー日本代表公式Xアカウントは「国際サッカー連盟（FIFA）より、FIFAワールドカップ2026に参加する各チームの登録選手一覧が発表されましたが、FIFA.comに記載されているSAMURAI BLUE（サッカー日本代表）のユニフォームネームについて一部誤植がありましたので、現在修正を依頼しています。なお、背番号に誤植はありません」と投稿している。

日本代表の選手が今大会において着用する背番号とユニフォームネームは以下の通り。

鈴木彩艶：1 SUZUKI ※当初発表の「Z.SUZUKI」は誤植

菅原由勢：2 SUGAWARA

谷口彰悟：3 TANIGUCHI

板倉滉：4 ITAKURA

長友佑都：5 NAGATOMO

遠藤航：6 ENDO

田中碧：7 TANAKA

久保建英：8 KUBO

後藤啓介：9 GOTO

堂安律：10 DOAN

前田大然：11 DAIZEN ※当初発表の「MAEDA」は誤植

大迫敬介：12 OSAKO

中村敬斗：13 NAKAMURA

伊東純也：14 ITO ※当初発表の「J.ITO」は誤植

鎌田大地：15 KAMADA

渡辺剛：16 WATANABE

鈴木唯人：17 Y.SUZUKI

上田綺世：18 AYASE

小川航基：19 OGAWA

瀬古歩夢：20 SEKO

伊藤洋輝：21 H.ITO

冨安健洋：22 TOMIYASU

早川友基：23 HAYAKAWA

佐野海舟：24 SANO

鈴木淳之介：25 J.SUZUKI

塩貝健人：26 SHIOGAI

【投稿】サッカー日本代表Xアカウント「一部誤植がありましたので、現在修正を依頼しています」