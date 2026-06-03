スペイン代表FWアンス・ファティはレンタル先のモナコへ完全移籍する可能性が高いようだ。2日、スペイン紙『アス』が伝えている。

現在23歳のファティはバルセロナのカンテラ出身で、2019年8月に16歳でトップチームデビューを飾った。2021年夏に退団したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（現：インテル・マイアミ）から10番を受け継ぎ、クラブの未来を担う存在として期待されたが、度重なる負傷の影響でインパクトを残せず。今シーズンはモナコへレンタル加入し、公式戦30試合出場12ゴールという成績を残した。

レンタル期間が6月末で満了となるファティだが、今夏に完全移籍へ移行する見通しだという。報道によると、モナコの首脳陣は今シーズンの活躍に満足しており、レンタル契約に付随していた買い取りオプションの行使を決断したとのこと。これにより、バルセロナは移籍金として1100万ユーロ（約20億円）を受け取るほか、将来の売却益の一部を受け取る権利を手にするようだ。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、移籍成立が決定的となった際に用いる決まり文句「here we go!」とともにファティがバルセロナからモナコへ完全移籍する見通しと伝えている。2012年夏にセビージャの下部組織から加入して以降続いていたバルセロナでのキャリアに終止符が打たれることとなりそうだ。

なお、モナコは昨年10月から指揮を執っていたセバスチャン・ポコニョーリ監督が現地時間6月1日付で退任。現役時代にアトレティコ・マドリードやチェルシー、ブラジル代表で活躍し、フラメンゴを率いてコパ・リベルタドーレスを含む数々のタイトルを獲得したフィリペ・ルイス氏が新指揮官に就任する見通しと報じられている。