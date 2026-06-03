







大谷翔平 最新情報

阪神タイガースの佐藤輝明内野手が、ロサンゼルス・ドジャースらMLB球団から大きな注目を集める存在になるかもしれない。村上宗隆内野手がシカゴ・ホワイトソックスでブレイクする中、佐藤も日本人強打者として注目が集まっている。米メディア『ドジャース・ビート』のシーン・カノン記者が言及した。



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佐藤は主要な打撃指標のほぼすべてでセ・リーグ上位に位置している。さらに、平均打球角度は17度、フライボール率は58％で、MLBでの成功に適した打撃プロフィールを持つと見られている。引っ張りだけでなく、広角に強い打球を飛ばせる点も特徴的だ。











一方で、守備力については課題も指摘されている。外野経験もある中で、主なポジションは三塁手とされる。ところが、長期的にMLBの三塁手で平均以上の守備力を発揮できるかについては、疑問を持つ人もいる。



もし佐藤がドジャースに移籍となれば、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手と共闘することになる。これまで数々の日本人選手を獲得してきたドジャースが佐藤の獲得にも乗り出すのは自然な流れだろう。



注目が集まっている佐藤についてカノン氏は「ドジャースの現在のロースターを見ると、彼の起用法を見つけるのは難しいかもしれない。しかし、彼は中軸を打てるようなレギュラー選手として、ますます注目を集めている」と言及した。





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