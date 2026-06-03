「またいつものプロテイン…」そんな風に感じていませんか？日々のトレーニングや健康習慣に欠かせないプロテインですが、味のバリエーションが少なく、ついマンネリに陥りがちです。しかし、そんな常識を覆す、まさかのコラボレーションが実現しました！

毎日のプロテインが「ご褒美」に変わる瞬間

高品質で美味しいプロテインの代名詞「ビーレジェンド」が、全国で愛される焼き鳥チェーン「鳥貴族」と手を組み、驚きの新フレーバーを開発しました。その名も「ビーレジェンド WPC プロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味」。2026年6月9日（火）正午12時より、数量限定で販売が開始されます。この一杯は、あなたのプロテインタイムを単なる栄養補給から、心ときめく「ご褒美」へと変えてくれるでしょう。

まるで本物！驚異の再現度を誇る「トリキのミックスジュース」

「鳥貴族のミックスジュース風味」と聞いて、どんな味を想像するでしょうか？実はこのプロテイン、果汁や果肉を一切使わず、あの濃厚で爽やかなフルーツの味わいを忠実に再現しているんです。ビーレジェンドの高い開発力と、フレーバーへの徹底したこだわりが光る逸品と言えるでしょう。

特に注目すべきは、2025年に発足した「牛乳割りプロテイン部」の活動からもわかるように、ビーレジェンドが追求する「牛乳で割った時の美味しさ」です。お店で味わうような懐かしくも新しい感動が、自宅で手軽に楽しめるようにと、とことん味にこだわって作られています。トレーニング後の疲れた体にも、小腹が空いた時にも、一日の締めくくりにも、この「トリキ風」プロテインは格別の満足感を与えてくれるはずです。

見逃し厳禁！高コスパな限定フレーバーを手に入れよう

この特別なプロテインは、その味わいだけでなく、価格とコスパにも注目です。

ビーレジェンド WPC プロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味600g（約30食分 ※牛乳で割った場合）

1食あたり約130円という計算は、高品質なビーレジェンドプロテインとしては非常に魅力的です。通常のプロテインと比較してもお得感があり、このコラボレーションと数量限定という希少性を考えると、まさに「見逃し厳禁」と言えるでしょう。

しかし、この夢のようなプロテインには一つだけ注意点があります。今回販売されるのは数量限定4800袋のみ。過去のコラボ商品も瞬く間に完売しているため、手に入れたい方は発売日をカレンダーにマークし、準備を怠らないようにしてください。

購入は、ビーレジェンドのオンラインストアなど、主要なECモールで行われます。鳥貴族の店舗では販売されないため、購入の際はご注意ください。

プロテインの概念を覆す、新たな体験を

WPCプロテイン（ホエイプロテインコンセントレート）は、消化吸収が早く、トレーニング後の栄養補給に最適な一般的なプロテインです。その美味しさに定評のあるビーレジェンドが、国民的居酒屋「鳥貴族」とタッグを組んだこの一杯は、プロテイン選びに新しい選択肢をもたらします。

いつものプロテインに飽きてしまった方、鳥貴族のミックスジュースが大好きな方、そして何より美味しく健康習慣を続けたい方。ぜひこの機会に、「ビーレジェンド WPC プロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味」で、驚きと感動のプロテイン体験を味わってみてください。きっと、あなたの毎日のルーティンがより豊かで楽しいものに変わるはずです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。