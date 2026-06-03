◆ETFと高配当株は何が違う？

ETF（上場投資信託）と高配当株は、どちらも資産形成を目的として購入する金融商品ですが、投資対象や運用方法に違いがあります。

ETFは複数の企業にまとめて投資できる商品です。例えば、TOPIX（東証株価指数）連動型ETFであれば東証プライム市場を中心とした多くの企業へ、S&P500連動型ETFであれば米国を代表する企業へまとめて投資できます。

一方、高配当株は配当利回りが比較的高い個別企業の株式を指します。例えば、通信会社や金融機関、商社などが高配当株として注目されることがあります。ETFは「幅広く分散する投資」、高配当株は「特定企業へ投資する方法」と考えると分かりやすいでしょう。

◆ETFは分散投資をしやすい

ETFの大きな特徴は、1本で多くの企業へ投資できることです。例えば、TOPIX連動型ETFであれば日本を代表する数多くの企業へ投資できます。個別企業の業績悪化があっても、ETF全体への影響は限定的になる場合があります。また、投資先を自分で選ぶ手間が少ないことも特徴です。

初心者の場合、「どの会社を買えばよいのか分からない」と悩むこともありますが、ETFであれば指数そのものに投資するため、個別企業の分析に多くの時間をかける必要はありません。

さらに、新NISAを活用すれば、運用益や分配金が非課税になるため、長期的な資産形成との相性もよいと考えられています。

◆高配当株は配当収入を期待できる

一方、高配当株の魅力は配当収入（インカムゲイン）です。企業が利益の一部を株主へ還元する仕組みであり、保有しているだけで定期的に配当金を受け取ることができます。

例えば、配当利回りが4％の銘柄を100万円分保有した場合、税引前で年間4万円程度の配当金を受け取れる計算になります。最近、株主還元策の拡充が目立っており、企業によっては業績成長に合わせて配当を増やす「増配」が行われる場合もあります。

そのため、「将来は配当金を生活費の足しにしたい」「不労所得のような収入に興味がある」という人から人気があります。

ただし、高配当株は1社ごとの業績に大きく影響を受けます。業績が悪化した場合には株価が下落したり、配当額が見直されたりする可能性もあります。ですから、企業の業績や財務状況を定期的に確認することが大切です。

◆初心者は何を基準に選べばよい？

初心者の場合は、自分が何を重視するのかを考えることが大切です。まず、「とにかく分散投資をしたい」「企業分析にあまり時間をかけたくない」という人にはETFが向いているかもしれません。

一方で、「配当金を受け取る楽しみを感じたい」「企業を応援しながら投資したい」という人には高配当株が選択肢になるでしょう。どちらが正解というわけではなく、投資の目的によって適した商品は異なります。

◆組み合わせる方法もある

実際には、ETFと高配当株を組み合わせて運用する投資家も少なくありません。例えば、資産形成の中心はETFで分散投資を行い、その一部で高配当株を保有して配当収入を受け取る方法です。

こうすることで、分散投資による安定性と、配当収入を期待する楽しさの両方を取り入れることができます。

ETFと高配当株は競争相手ではなく、それぞれ役割の異なる金融商品です。自分の投資目的やライフスタイルに合わせて選ぶことが、長く続けるためのポイントといえるでしょう。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）