「85球を目指す」千賀滉大、3試合目のリハビリ登板で最終調整か！？　近日…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手が、近日中にメジャーリーグで再び登板することになりそうだ。復帰へ向けてリハビリ登板を続けており、次は3日（日本時間4日）にトリプルAシラキュースでのリハビリ登板3試合目を行う予定だと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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千賀は4月26日（同27日）に行われたコロラド・ロッキーズ戦で腰椎炎を負ったことにより、15日間の故障者リスト（IL）入りした。











そして、5月22日に最初のリハビリ登板を行い、3.1イニングを投げ、64球を記録。



2回目は5月28日に実施され、3.2イニングで80球を投げていた。



この2試合の成績は、防御率5.14、WHIP1.57、奪三振7、与四球3となっている。



それを踏まえ、同メディアは「水曜日には85球を投げることを目指す」とし、



「水曜日の3試合目で改善が見られれば、千賀はメジャーリーグでの次の先発登板が認められる可能性がある」と伝えている。



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