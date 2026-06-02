巨人、オリックスに1点リードで後半戦へ

2回に巨人が一挙2点、5回にも追加点。オリックスは2回と6回に1点ずつ返すも、2-3で迎えた6回裏。巨人はT・キャベッジの本塁打などで2打点を挙げ、オリックスは中川 圭太の本塁打で1点を返した。

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