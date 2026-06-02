ロッテvsヤクルト、3回終了0-0

序盤は両チームとも譲らず、0対0の投手戦。ロッテ、ヤクルトともに3回まで無得点で、中盤へ向かう。緊迫した展開が続いている。

【スタメン】

ヤクルト: 1(右)塩見 2(左)サンタナ 3(遊)長岡 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(二)内山 7(捕)古賀 8(投)松本健 9(三)武岡

ロッテ: 1(二)小川 2(捕)佐藤 3(右)西川 4(左)山口 5(一)ソト 6(遊)友杉 7(三)安田 8(中)和田 9(投)ジャクソン

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 52 31 20 1 .608 -
2 阪神 52 30 21 1 .588 1
3 巨人 52 27 25 0 .519 4
4 DeNA 52 23 27 2 .460 7
5 広島 50 18 30 2 .375 11
6 中日 52 19 32 1 .373 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 54 31 21 2 .596 -
2 オリックス 52 30 22 0 .577 1
3 ソフトバンク 51 28 23 0 .549 2
4 日本ハム 55 27 28 0 .491 5
5 ロッテ 52 25 27 0 .481 6
6 楽天 52 19 32 1 .373 11