巨人が1点リードで序盤を終える

2回表にオリックスが先制したが、その裏に巨人がキャベッジの本塁打などで2点を奪い逆転。3回を終えて巨人が2-1と1点リード。若月が1打点を挙げたオリックスは追いつきたい。

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