楽天、3回に2点先制

3回表に楽天が辰己、佐藤のタイムリーで2点を奪い先制。ＤｅＮＡは楽天の先発投手を打ちあぐね、0点に抑えられている。楽天が2点リードのまま序盤を終えた。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 52 31 20 1 .608 -
2 阪神 52 30 21 1 .588 1
3 巨人 52 27 25 0 .519 4
4 DeNA 52 23 27 2 .460 7
5 広島 50 18 30 2 .375 11
6 中日 52 19 32 1 .373 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 54 31 21 2 .596 -
2 オリックス 52 30 22 0 .577 1
3 ソフトバンク 51 28 23 0 .549 2
4 日本ハム 55 27 28 0 .491 5
5 ロッテ 52 25 27 0 .481 6
6 楽天 52 19 32 1 .373 11