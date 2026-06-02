日本製鉄は6月1日、TVアニメ「Dr.STONE」とのコラボレーションを開始したと発表した。同社の広告キャッチコピー「世界は鉄でできている。」をコンセプトに、鉄の魅力や役割を学べる特設サイトを公開し、公式Xで限定コラボグッズが当たるプレゼントキャンペーンを展開する。

コラボの概要

特設サイト「日本製鉄×TVアニメ「Dr.STONE」『世界は鉄でできている。』」は、6月1日から30日まで公開される。

「もし世界に鉄がなかったら？」をテーマに、石神千空（いしがみせんくう）をはじめとするキャラクターたちが登場し、クイズ形式を交えながら、暮らしを支える鉄の重要性や資源としての豊富さ、リサイクル性・環境特性、さらに未来の鉄づくりへの挑戦までを解説するという。

Xプレゼントキャンペーンも実施！

あわせて、6月1日から30日までの応募期間でXプレゼントキャンペーンも実施する。同社の公式Xアカウントをフォローのうえ、鉄に関するクイズに回答した人の中から、抽選で100人に限定コラボグッズをプレゼントするとしている。

限定コラボグッズが当たるXプレゼントキャンペーン

「Dr.STONE」は、全人類が石化した世界を舞台に、主人公・石神千空とその仲間たちが科学の力で文明の再建に挑む様子を描いた作品。原作コミックスのシリーズ累計は2000万部を突破しており、作中では鉄をはじめとするさまざまな材料を一から作り、活用する様子が描かれている。

日本製鉄は今回のコラボを通じて、幅広い世代に鉄という素材の魅力とテクノロジーのすごさを伝えたいとしている。