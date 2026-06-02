デビュー25周年「松浦亜弥×春日井製菓ノンシュガーのど飴」夢のコラボ！ 新WEB CMが6月2日に公開！

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、2001年のデビュー以来、圧倒的な存在感と歌唱力で多くの人々を魅了し続けてきた松浦亜弥が、自身のデビュー25周年という記念すべき節目に、同じく誕生25周年を迎えた春日井製菓のノンシュガーのど飴「キシリクリスタル」の新WEB CMに出演。その撮影の舞台裏に迫ります。本日の2026年6月2日（火）より配信される「キシリクリスタル」新CMでは、松浦がレコーディングスタジオで爽やかな歌声を披露するほか、夏ならではの新しい楽しみ方を提案しています。発売25周年という節目を迎えた「キシリクリスタル」が大切にしたのは、これまでの歩みを振り返ること以上に、「今の毎日の中に自然になじむ存在であり続けること」。子育てなど様々なライフステージを経ながらも、今なお色あせない輝きを放ち、幅広い世代から愛され続けている松浦の姿は、25年間にわたり人々の身近な存在として寄り添ってきた「キシリクリスタル」のブランド姿勢と重なります。今だからこそ表現できる彼女の魅力と自然体の佇まいが、商品が持つ魅力を伝える最高のメッセンジャーであるとして、今回の夢のコラボレーションが実現しました。新WEB CM「松浦亜弥CM収録 夏」篇（15秒）の舞台は、静かで落ち着いた空気が流れるレコーディングスタジオ。松浦が「キシリクリスタル」をそっと見つめ、ひと粒口にして「よしっ」と小さく気合いの掛け声をかけるシーンから始まります。イントロが流れると、本WEB CMオリジナルの楽曲を優しく爽やかに歌い出す松浦。その透き通った歌声は、忙しい日常の中でも気軽に気分を切り替え、心地よい風を吹き込んでくれる商品の魅力を鮮やかに描き出しています。そして、ラストカットでお馴染みのフレーズ「キシリクリスタル～♪」をハイクオリティな歌唱で印象的に表現。さらに、夏ならではの“凍らせてもおいしい”という新しいのど飴の楽しみ方を、彼女の瑞々しい笑顔とともに提案しています。久しぶりのCM撮影現場となった今回、松浦がスタジオに姿を現すと、その太陽のような笑顔によって現場の空気は一瞬で明るく和やかなものへと変わっていきました。プロフェッショナルとしての凛とした佇まいと、周囲を包み込む自然体の笑顔が共存する、彼女ならではの特別なオーラが溢れる収録となりました。レコーディングや映像収録では、複数のバージョンを試しながらもスムーズに進行。同時に公開されるメイキング動画には、動きや声の細かなニュアンスについて自ら試行錯誤を重ね、モニターを真剣にチェックしながら細部まで丁寧に表現を作り込んでいくアーティスト・松浦亜弥のストイックな姿が収められています。「キシリクリスタル」を食べるシーンでは、よりおいしく、その魅力が伝わるように手の位置や角度にまで徹底してこだわるなど、彼女の美意識と作品への情熱が随所に光る現場となりました。「キシリクリスタル25周年、おめでとうございます。なんと、松浦亜弥と同期ということで、とても、縁を感じております。私自身、キシリクリスタルは本当に美味しく、よくいただいていたこともあり、今回この節目のタイミングでお声がけいただけたことを、とても嬉しく思っています！ふと気分を切り替えたい時に、このすっきりとした甘さが好きで、長く寄り添ってくれている存在です。久しぶりのCM出演、そして歌唱と、少し緊張もありましたが、キシリクリスタルが持つ心地よさや魅力が、みなさまに自然と届いていたら嬉しく思います」一般的に冬場に比べて夏の需要が落ち込みがちとされるのど飴ですが、夏場もエアコンや扇風機による乾燥が気になるシーンは多くあります。そこで今回のCMでは、この季節にも爽やかにおいしくのど飴を食べていただきたいという思いから、「キシリクリスタル」のひんやりとしたキシリトール層の特長を活かした「凍らせて食べる」という楽しみ方を提案。自社アンケート調査（※）によると、実際に凍らせて食べた人のうち約91％が「食べる頻度が増えた」と回答し、「冷たくておいしい」との声が寄せられているといいます。松浦の歌声とともに、夏も爽やかに乗り切る新たなトレンドとして注目を集めそうです。※アンケート詳細実施期間：2025年7月14日～2025年7月16日有効回答数：1,452人（うち、「キシリクリスタル」を凍らせて食べた方131人）調査方法：インターネット調査抽出方法：インターネット調査用パネルからランダムに抽出発売から25周年という節目の年に、25周年繋がりの松浦亜弥さんとのコラボレーションが実現し、私自身も大変嬉しく思っています。時代や環境が変わる中でも、飾らずに変わらない魅力と歌声で多くの方に愛され続けてきた松浦さん。日常では私たちと同じようにのどが気になるときや、気持ちを切り替えたい瞬間がある。そんな“等身大の女性”としての姿が、キシリクリスタルが届けたい“手軽に気分がスイッチできるのど飴”のメッセージと重なり、松浦さんしかいない！ と考えていました。撮影現場では「よしっ」とポーズをする松浦さんの姿に、自然と現場の士気も上がります。「気分スイッチ」のフレーズでは、自ら率先してジェスチャーをしてくださり、より自然体な雰囲気で歌い上げていただきました。終始明るい笑顔を見せながら和やかな雰囲気に包まれた撮影で、松浦さんとキシリクリスタルの魅力がたっぷり詰まったCMが完成しました。本CMを通じて、日常の中でちょっと気分を切り替えたい、そんなきっかけとして、また夏には“凍らせてもおいしい”いつもと違った楽しみ方とともに、「キシリクリスタル」を手に取っていただけたら嬉しいです。A. もちろん、25周年という共通点も理由の一つですが、それだけではありません。松浦さんの爽やかな歌声や、見る人を元気にする明るい存在感が、「キシリクリスタル」のイメージと高い親和性を持っていると考え、起用しました。“手軽に気分がスイッチできるのど飴”としての魅力を最大限に伝えるメッセンジャーとして、前向きで多くの人に元気を届けてきた松浦さんは、同世代の女性にとっても等身大の存在であり、まさに今回のWEB CMにふさわしいと感じています。A.「キシリクリスタル」は、忙しい日常の中でも、気軽に気分をスイッチできるのど飴であるということです。A. 松浦さんが歌う楽曲や全体の爽やかな雰囲気は、「キシリクリスタル」のすっきりした甘さや爽やかさを表現しています。A. これまで「キシリクリスタル」を手に取ってくださっていた方はもちろん、まだ召し上がったことのない方にもぜひご覧いただきたいです。忙しい日常の中で、気分を切り替えたいと感じている方に向けた内容となっています。また、松浦さんの魅力がたっぷりと詰まった映像となっていますので、ファンの方も必見です。（マーケティング部：原口）【WEB CM概要】タイトル：「松浦亜弥CM収録 夏」篇（15秒）出演：松浦亜弥公開日：2026年6月2日（火）【松浦亜弥 プロフィール】2001年「ドッキドキ！LOVEメール」で歌手デビュー。「♡桃色片想い♡」や「Yeah! めっちゃホリディ」などの数々のヒット曲を連発し、トップ・アイドルとして一世を風靡。その後結婚を経て、現在は子育て中。その飾らないライフスタイルと圧倒的な歌声は、今なお多くの支持を集めています。【キシリクリスタルについて】2001年、特許技術を使って日本で初めてキシリトールの結晶を3層キャンディにして発売。すっきりとした絶妙な甘さと、真ん中のキシリトール層がもたらすひんやりとした冷涼感が絶妙にマッチした、ノンシュガーのど飴のロングセラーブランド。2026年に誕生25周年を迎えました。