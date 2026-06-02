今年の夏は、セブン-イレブンがあなたの健康習慣と財布に嬉しいサプライズを届けます！なんと2026年6月10日、「スムージーの日」限定でセブンカフェ スムージーが全品半額になる大チャンスが到来しました。さらに、夏の間ずっとお得にスムージーを楽しめるアプリクーポン術も徹底解説。この夏、ひんやり美味しいスムージーで最高の毎日を送りませんか？

6月10日は「スムージーの日」！驚きの半額セールを見逃すな

ご存じでしたか？毎年6月10日は、ドール社が「ム（6）―ジー（10）」の語呂合わせから制定した「スムージーの日」なんです。フルーツや野菜の栄養を丸ごと手軽に摂れるスムージーをもっと多くの人に楽しんでもらいたいという願いが込められています。

そんな「スムージーの日」を祝し、セブン-イレブンがとっておきの企画を用意してくれました。まず何よりも注目すべきは、2026年6月10日（水）限定で「セブンカフェ スムージー」全品が半額になるというビッグニュース！これはまさにお祭り騒ぎ。通常300円前後するスムージーが、約半額で楽しめるとなれば、試したことがない方も、いつもの方も、この日ばかりはセブン-イレブンに立ち寄るべきでしょう。

例えば、人気の「ベリーベリーヨーグルトスムージー」（通常330.48円）なら、約165円で購入できる計算に！いつもよりワンランク上のフレーバーを試してみたり、家族や友人の分も一緒に買ってみたりするのも良いですね。

このチャンスは、年に一度の「スムージーの日」だけ！カレンダーに大きく丸をつけて、忘れずにセブン-イレブンへ駆け込みましょう。

夏の間ずっとお得！セブン-イレブンアプリでおいしさ継続

「半額は一日だけか〜」と残念に思ったあなた、ご安心ください！ 2026年6月10日（水）から6月30日（火）までの間は、セブン-イレブンアプリユーザーに嬉しい継続的なキャンペーンも実施されます。期間中、セブン-イレブンアプリを提示して「セブンカフェ スムージー」を3杯購入するごとに、次回使える 「セブンカフェ スムージー 100円引きクーポン」 がアプリに配信されます。

毎日スムージーを飲む方や、週に何回か利用する方にとっては、この100円引きは積み重なると大きな節約に。継続的に健康的な習慣を続けたいと思っている方には、たまらない特典ではないでしょうか。

クーポン利用期間は2026年7月7日（火）までと、ゆとりがあるのも嬉しいポイントですね。

※クーポン配信は達成から24時間以内に届きます。

「セブンカフェ スムージー」の魅力とは？

「セブンカフェ スムージー」は、ただ手軽なだけではありません。そのおいしさの秘密は、素材へのこだわりと独自の抽出システムにあります。

私が特に注目したのは、「急速凍結」と「専用マシン」の組み合わせ。

素材のおいしさを閉じ込める急速凍結:

フルーツや野菜は、収穫後すぐに急速凍結することで、その鮮度とみずみずしいおいしさをそのままパック。ピューレなども独自技術でアイスキューブに加工されているため、素材本来の味が最大限に引き出されます。

プロの味を再現する専用マシン:

そして、店舗に設置されている専用マシン。これがすごいんです！商品ごとに最適な時間と速度でかき混ぜることで、家庭のミキサーではなかなか出せない、なめらかで均一な口当たりのスムージーが完成します。まるでバリスタが一杯ずつ丁寧に淹れてくれるコーヒーのように、いつでもフレッシュなスムージーが楽しめるのが「セブンカフェ スムージー」の醍醐味です。

セブン-イレブンは、このスムージーを通じて、気温が上がる季節の栄養補給や、忙しい毎日の健康習慣をサポートしたいと考えているそう。手軽においしく栄養が摂れるのは、現代人にとって本当にありがたいですよね。

あなたの好みはどれ？セブンカフェ スムージーの豊富なラインナップ

セブンカフェ スムージーには、定番から季節限定まで、様々なフレーバーが揃っています。今回のキャンペーンを機に、あなたのお気に入りを見つけてみませんか？

ここでは、いくつか代表的なフレーバーをご紹介します！

ベリーベリーヨーグルトスムージー

急速凍結したストロベリーとブルーベリーに、明治ブルガリアヨーグルトを使ったアイスキューブをミックス。爽やかな酸味と自然な甘さが絶妙なハーモニーを生み出します。

* 価格：306円（税込330.48円）

アサイーバナナスムージー

スーパーフードとして名高いアサイーに、バナナ、いちご、ブルーベリーを組み合わせた人気のフレーバー。アサイーの濃厚な風味とバナナの甘みが口いっぱいに広がります。

* 価格：362円（税込390.96円）

フルーツミックススムージー

バナナ、みかん、りんご、パイナップル、レモン、マンゴーの6種のフルーツを贅沢に使用。手頃な価格で、果物の豊かな味わいを存分に楽しめます。

* 価格：276円（税込298.08円）

ストロベリーミルクスムージー

甘酸っぱいいちごとコクのあるミルクが織りなす優しい味わい。濃縮乳と練乳、生クリームを加えたミルクアイスキューブが、まろやかな口当たりを演出します。

* 価格：334円（税込360.72円）

すいかスムージー

みずみずしいすいかと甘酸っぱいいちごをベースに、隠し味の塩やトマトで深いコクを加えた、夏にぴったりの爽やかなスムージーです。

* 価格：371円（税込400.68円）

こちらも注目！Doleのスムージーボウル

今回の半額・クーポンキャンペーンの対象外ですが、関連商品としてDoleの「ヨーグルトボウル」と「ピタヤボウル」も登場しています。朝食や軽食にぴったりな、高タンパクで栄養価の高い、食べ応えのある一品です。

：クリーミーなヨーグルトにバナナ、ストロベリー、ブルーベリー、グラノーラをトッピング。高タンパク質でヘルシーながら満足感たっぷり。：さっぱりとしたドラゴンフルーツとバナナのピューレに、バナナ、マンゴー、パイナップル、グラノーラをトッピング。爽やかな味わいで罪悪感なく楽しめます。

価格は各461円（税込497.88円）で、全国のセブン-イレブンで発売中。数量限定なので、気になる方はお早めに！

まとめ：この夏はセブンのスムージーで決まり！

2026年6月10日の半額セール、そして6月30日までのアプリクーポンキャンペーン。この夏、セブン-イレブンは私たちに「おいしさ」と「健康」、そして「お得感」をたっぷり提供してくれます。

気温が上がり始めるこれからの季節、冷たくておいしいスムージーはまさに救世主。手軽に栄養補給ができるだけでなく、リフレッシュ効果も期待できます。ぜひこの機会に、セブンカフェ スムージーをあなたの生活に取り入れて、おいしく健康的な毎日をスタートさせてみませんか？

あなたのお気に入りスムージーを見つけて、最高の夏を迎えましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。