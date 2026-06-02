パラグアイサッカー協会は1日、FIFAワールドカップ2026に臨む最終メンバー26名を発表した。

南米予選を6位で突破し、4大会ぶり9度目のW杯出場を決めたパラグアイ代表。前回出場した2010年の南アフリカ大会では、決勝トーナメント1回戦で日本代表と対戦し、PK戦の末、ベスト8に勝ち上がって以来の本大会出場となる。

アルゼンチン人指揮官のグスタボ・アルファロ監督は、本大会に向けた26名のメンバーを選出。アメリカ・メジャーリーグサッカーやブラジル、アルゼンチンでプレーする選手を中心に、プレミアリーグからはサンダーランドに所属するDFオマル・アルデレーテ、ブライトンで三笘薫とチームメイトのディエゴ・ゴメスも順当にメンバー入りを果たしている。

本大会でグループDに入ったパラグアイ代表は、現地時間12日に開催国アメリカ代表との初戦を迎え、その後は同19日にトルコ代表、同25日にオーストラリア代表と対戦する。

最終メンバー26名は以下のとおり。



▼GK

オルランド・ヒル（サン・ロレンソ／アルゼンチン）

ロベルト・フェルナンデス（セロ・ポルテーニョ）

ガストン・オルベイラ（オリンピア）

▼DF

フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）

グスタボ・ベラスケス（セロ・ポルテーニョ）

グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）

フニオール・アロンソ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）

ホセ・カナレ（ラヌース／アルゼンチン）

オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）

アレクサンドロ・マイダナ（タジェレス／アルゼンチン）

ファビアン・バルブエナ（グレミオ／ブラジル）

▼MF

ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）

マウリシオ・マガリャンイス（パルメイラス／ブラジル）

ダミアン・ボバディージャ（サン・パウロ／ブラジル）

ブライアン・オヘダ（オーランド・シティ／MLS）

アンドレス・クバス（バンクーバー・ホワイトキャップス／MLS）

マティアス・ガラルサ（アトランタ・ユナイテッド／MLS）

アレハンドロ・ロメロ・ガマラ（アル・アイン／UAE）

▼FW

グスタボ・カバジェロ（ポーツマス／イングランド）

ラモン・ソサ（パルメイラス／ブラジル）

アレックス・アルセ（インデペンディエンテ／アルゼンチン）.

イシドロ・ピッタ（レッドブル・ブラガンチーノ／ブラジル）

ガブリエル・アバロス（インデペンディエンテ／アルゼンチン

ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）

フリオ・エンシソ（ストラスブール／フランス）

アントニオ・サナブリア（クレモネーゼ／イタリア）