2026年6月の運勢ランキング「数秘術占い」あなたの運命数別の運気は幸運or要注意!?【今月の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする月間占い。2026年6月の「数秘術運勢ランキング」を公開します！ 生年月日から算出する「運命数」をもとに、今月の総合運をランキング形式で紹介。東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さん監修のもと、恋愛運や仕事運、金運を高めるヒントをお届けします。生年月日から導かれる「運命数」を使って、今月の運勢をチェックしてみましょう。運勢を知ることで、1カ月をより良く過ごすためのヒントが見つかるかもしれません。まずは、あなたの運命数を計算してみましょう。（例）1996年11月6日生まれの場合1＋9＋9＋6＋1＋1＋6＝33→ 3＋3＝6この場合の運命数は「6」です。それでは早速、2026年6月の運勢ランキングをチェックしましょう！あなたの愛情深さや親切な心が周りの人に伝わっていくようです。少し上手くいかないと感じていた交友関係も楽しめそう。一緒に目標を持って頑張っていけるような仲間もできるかも。金銭面で悩んでいた場合は、解決の見通しが立ち、前向きになれることでしょう。周りの人からのサポートが入りやすいようです。「自分で何とかする」というやり方ではなく、丁寧なコミュニケーションを取りながら周りの人たちと一緒に進めていく、という意識を持つと良いでしょう。優しくされると少し照れてしまうかもしれませんが、あなた自身も素直になって感謝の思いを伝えていきましょう。やりたかったことが、ようやくできる時期。自分を解放できるタイミングも増えて、自然と笑顔になるようです。輝いているあなたを見て、応援する人や慕う人も現れそう。恋愛にも積極的になれるので、片思い中なら相手を積極的に誘ってみて。自然が多い場所や仲間同士でアウトドアを楽しむのも良いでしょう。コツコツ頑張ってきたことがあれば、成果が出てくるようです。家族や仲間のサポートをしていたのであれば、あなたもうれしくなるような出来事がありそう。みんなでパーティーをするなど、心が通い合う楽しいひとときを過ごすと◎ 今月は責任ある立場を任される場合もありそうなので、人前に立つ意識をしっかり持つようにしましょう。試練を乗り越えて、また一つ成熟した自分、スキルアップした自分を実感できる時期。それに合わせてライフスタイルなども変化していくようです。今の自分に合うものを取り入れて、さらにアップデートしていきましょう。魅力が増していくので、恋愛面にも良い影響が。高嶺の花と思っていた相手と親しくなれることでしょう。今月は、趣味や興味の幅を広げることを行うと良いでしょう。物質的な豊かさよりも、精神的な豊かさや成長にフォーカスしていく時期のようです。他者に対しては過度に期待せず、自分のできる範囲で努力していくようにすると上手くいくことでしょう。今月やり遂げたいことを決めて励んでいけば、深みのある人物になれそうです。何かを決めて行うよりも、感覚的に行う方が上手くいくタイミング。たとえば、親友とのおしゃべりから新しいビジネスを思いつく場合もあるでしょう。固定観念を捨てて、何でも受け入れてみると良いかも。自分を制限せずオープンになることで、どこかマンネリを感じていた恋愛に対しても打開策が見つかることでしょう。1カ月で達成できるような目標を決めないと、だらだら過ごして終わってしまうかも。できることを整理し、テキパキと過ごすと良いでしょう。夜は早めに寝て、朝活をするのもアリ。今月は思うようにいかない場合も多いかもしれませんが、無理を通そうとせず、進めそうなところから取り組むと良いでしょう。少し試練や厳しく感じることもあるかもしれませんが、家族や親友、パートナーや恋人など、あなたのそばについて一緒に頑張ってくれる相手がいるようです。大切な人を連れて小旅行やホームパーティーなどをするのも良いでしょう。身近にある幸せにたくさん気付けると、パワーが湧いてくるようです。2026年6月の運気は、これまで上手くいっていたことが、やり方を変えないとスムーズに進まなくなるなど、どこか強制的に変化を求められる状況が訪れるかもしれません。でも悲観的にならず、ポジティブに受け入れながらできることを行っていくと、新しい道が開けてくるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運を通じて個性が輝けるようなメッセージを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/