中日、オリックスに2点リード

中日が2回表に4点を奪い逆転。オリックスは1回裏に2点を先制したが、直後にリードを許す展開。3回を終えて中日が4対2でリードし、試合は中盤へ向かう。

【スタメン】

オリックス: 1(左)中川 2(中)渡部 3(遊)紅林 4(指)西川 5(三)宗 6(右)来田 7(一)山中 8(二)宜保 9(捕)若月 10(投)髙島

中日: 1(遊)村松 2(指)福永 3(右)板山 4(左)細川 5(一)阿部 6(捕)石伊 7(三)石川昂 8(中)鵜飼 9(二)田中 10(投)髙橋宏

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 51 30 20 1 .600 -
1 阪神 51 30 20 1 .600 -
3 巨人 51 27 24 0 .529 3
4 DeNA 51 22 27 2 .449 7
5 広島 49 18 29 2 .383 10
6 中日 51 19 31 1 .380 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 53 31 20 2 .608 -
2 オリックス 51 29 22 0 .569 2
3 ソフトバンク 50 27 23 0 .540 3
4 日本ハム 54 26 28 0 .481 6
5 ロッテ 51 24 27 0 .471 7
6 楽天 51 19 31 1 .380 11