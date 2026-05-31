中日、オリックスに2点リード

中日が2回表に4点を奪い逆転。オリックスは1回裏に2点を先制したが、直後にリードを許す展開。3回を終えて中日が4対2でリードし、試合は中盤へ向かう。

【スタメン】

オリックス: 1(左)中川 2(中)渡部 3(遊)紅林 4(指)西川 5(三)宗 6(右)来田 7(一)山中 8(二)宜保 9(捕)若月 10(投)髙島

中日: 1(遊)村松 2(指)福永 3(右)板山 4(左)細川 5(一)阿部 6(捕)石伊 7(三)石川昂 8(中)鵜飼 9(二)田中 10(投)髙橋宏

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