中日、オリックスに2点リード
中日が2回表に4点を奪い逆転。オリックスは1回裏に2点を先制したが、直後にリードを許す展開。3回を終えて中日が4対2でリードし、試合は中盤へ向かう。
【スタメン】
オリックス: 1(左)中川 2(中)渡部 3(遊)紅林 4(指)西川 5(三)宗 6(右)来田 7(一)山中 8(二)宜保 9(捕)若月 10(投)髙島
中日: 1(遊)村松 2(指)福永 3(右)板山 4(左)細川 5(一)阿部 6(捕)石伊 7(三)石川昂 8(中)鵜飼 9(二)田中 10(投)髙橋宏
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|51
|30
|20
|1
|.600
|-
|1
|阪神
|51
|30
|20
|1
|.600
|-
|3
|巨人
|51
|27
|24
|0
|.529
|3
|4
|DeNA
|51
|22
|27
|2
|.449
|7
|5
|広島
|49
|18
|29
|2
|.383
|10
|6
|中日
|51
|19
|31
|1
|.380
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|53
|31
|20
|2
|.608
|-
|2
|オリックス
|51
|29
|22
|0
|.569
|2
|3
|ソフトバンク
|50
|27
|23
|0
|.540
|3
|4
|日本ハム
|54
|26
|28
|0
|.481
|6
|5
|ロッテ
|51
|24
|27
|0
|.471
|7
|6
|楽天
|51
|19
|31
|1
|.380
|11