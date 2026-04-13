AOKIが展開する「ORIHICA」は、若手デザイナー育成を目的とした女子美術大学、フレックスジャパンとの産学協働プロジェクト第5弾を実施した。

「BIZSPO」セットアップに合うトップス デザイン案

今回は「スポーツMIXのオフィスカジュアル」をキーワードに、同社の人気シリーズBIZSPOセットアップに合うトップスを企画した。14名の学生デザイナーが参加したコンテストから、機能性とデザイン性を両立した2名のアイデアを採用・商品化した。

採用されたデザインは、郭書宜さんデザイン「BALANCE －ビジネスとウェルビーイングー」と、芹田菜々穂さんデザイン「白い風と走る」。

「BALANCE －ビジネスとウェルビーイングー」は、伸縮性の高いトリコット素材を使用したトップス。ウエスト部分に通したドローコードを軽く絞ればすっきりとしたシルエットとなり、さまざまなスタイリングを楽しめる。オフィスウェアにとどまらず、ヨガウェアとしても使用できる。

BALANCE －ビジネスとウェルビーイングー

「白い風と走る」は、背面から両脇、裾にかけて施したレースの切り替えにより、優れた通気性と上品で華やかなデザイン性を両立させたシャツ。ビジネスシーンはもちろん、軽快な動きが求められる場面でも着用しやすく仕上げた。

白い風と走る

価格は各1万9,800円。4月9日よりORIHICA公式オンラインショップ限定で販売を開始した。