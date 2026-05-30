ハリー・ウィンストン「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションから最新作が発表

美しく繊細なジュエリーを生み出すメゾン「ハリー・ウィンストン」より、野に咲く可憐な花、忘れな草から着想を得たコレクション「フォーゲット・ミー・ノット」の新作ジュエリーが登場した。

本コレクションのフローラルモチーフのアーカイブスケッチは1960年代初期にまで遡る。ハリー・ウィンストンのデザイナーにとって、自然界は60年以上にわたるインスピレーションの源として現代まで連綿と受け継がれている。

今回コレクションに加わったのは、ウンド・ブリリアントカットとペアシェイプのジェムストーンのフォルムが美しいツインモチーフのペンダントとイヤリング。宝石にはピンクサファイア、ルビー、ブルーサファイア、そしてダイヤモンドを起用しており、モデルごとにまた少し違う表情を見せてくれている。

ダイヤモンド

フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント 4,576,000円(税込)

フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング 5,258,000円(税込)

ピンクサファイア

フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント 3,531,000円(税込)

フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング 4,433,000円(税込)

ルビー

フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント 3,696,000円(税込)

フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング 4,411,000円(税込)

ブルーサファイア

フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント 3,553,000円(税込)

フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング 4,444,000円(税込)