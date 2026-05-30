ソフトバンク vs 広島の試合開始前情報

  • 対戦カード：ソフトバンク vs 広島
  • 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
  • 過去の対戦成績：過去1試合: 広島0勝-ソフトバンク1勝（5/29 広島0-2ソフトバンク (ソフトバンク)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 50 29 20 1 .592 -
1 阪神 50 29 20 1 .592 -
3 巨人 50 26 24 0 .520 3
4 DeNA 50 22 26 2 .458 6
5 広島 48 18 28 2 .391 9
6 中日 50 19 30 1 .388 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 52 30 20 2 .600 -
2 オリックス 50 28 22 0 .560 2
3 ソフトバンク 49 26 23 0 .531 3
4 日本ハム 53 26 27 0 .491 5
5 ロッテ 50 24 26 0 .480 6
6 楽天 50 19 30 1 .388 10