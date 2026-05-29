西武、DeNAに5点リードで後半戦へ

DeNAは2回に先制を許したが、3回表に度会隆輝の2点適時打で追いついた。しかし、その裏に西武はA・カナリオの本塁打などで怒涛の4点を奪い、3回裏には源田壮亮の3打点も飛び出し、DeNAを突き放した。6回終了時点で西武が7-2とリードしている。

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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 49 28 20 1 .583 -
1 阪神 49 28 20 1 .583 -
3 巨人 49 25 24 0 .510 3
4 DeNA 49 22 25 2 .468 5
5 広島 47 18 27 2 .400 8
6 中日 49 18 30 1 .375 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 51 29 20 2 .592 -
2 オリックス 49 28 21 0 .571 1
3 ソフトバンク 48 25 23 0 .521 3
4 日本ハム 52 26 26 0 .500 4
5 ロッテ 49 24 25 0 .490 5
6 楽天 49 19 29 1 .396 9