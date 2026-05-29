パリ・サンジェルマン（PSG）は29日、アーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）決勝に臨むメンバーを発表した。

王者とした今大会に臨んでいるPSGはアタランタ（イタリア）やバルセロナ（スペイン）、バイエルン（ドイツ）らと対戦したリーグフェーズを4勝2分2敗の11位で終えてノックアウトフェーズへストレートインできず。それでもプレーオフでモナコ（フランス）との同国対決を制すと、ラウンド16でチェルシー（イングランド）に2戦合計8－2、準々決勝でリヴァプールに4－0と快勝し、ベスト4へ駒を進めた。

準決勝ではリーグフェーズでも激突したバイエルンとの再戦に。本拠地『パルク・デ・プランス』で行われたファーストレグではウスマン・デンベレとフヴィチャ・クヴァラツヘリアがそれぞれ2ゴールを挙げて5－4で勝利。セカンドレグでは開始早々の3分にデンベレが先制点をもたらすと、バイエルンの反撃を最終盤の1点に抑え、2戦合計6－5で勝ち上がった。連覇をかけた決勝では悲願の初戴冠を目指すアーセナル（イングランド）と対戦する。

決勝に臨むメンバーにはロシア代表GKマトヴェイ・サフォノフや主将を務めるブラジル代表DFマルキーニョス、ポルトガル代表MFヴィティーニャ、ジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアらが順当に名を連ねた。また、負傷が懸念されていたモロッコ代表DFアクラフ・ハキミとフランス代表FWウスマン・デンベレも決戦の地ブダペストへ向かうこととなった。

決勝戦は『プスカシュ・アレーナ』で開催され、日本時間31日午前1時にキックオフされる。PSGのメンバーは以下の通り。

▼GK

30 リュカ・シュヴァリエ

39 マトヴェイ・サフォノフ

89 レナト・マリン

▼DF

2 アクラフ・ハキミ

4 ルーカス・ベラウド

5 マルキーニョス

6 イリア・ザバルニー

21 リュカ・エルナンデス

25 ヌーノ・メンデス

51 ウィリアム・パチョ

▼MF

8 ファビアン・ルイス

17 ヴィティーニャ

19 イ・ガンイン

24 セニー・マユル

27 ドロ・フェルナンデス

33 ウォーレン・ザイール・エメリ

87 ジョアン・ネヴェス

▼FW

7 フヴィチャ・クヴァラツヘリア

9 ゴンサロ・ラモス

10 ウスマン・デンベレ

14 デジレ・ドゥエ

29 ブラッドリー・バルコラ

47 クエンティン・エンジャントゥ

49 イブラヒム・エムバイェ