CL連覇を目指すPSG [写真]=Getty Images

　パリ・サンジェルマン（PSG）は29日、アーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）決勝に臨むメンバーを発表した。

　王者とした今大会に臨んでいるPSGはアタランタ（イタリア）やバルセロナ（スペイン）、バイエルン（ドイツ）らと対戦したリーグフェーズを4勝2分2敗の11位で終えてノックアウトフェーズへストレートインできず。それでもプレーオフでモナコ（フランス）との同国対決を制すと、ラウンド16でチェルシー（イングランド）に2戦合計8－2、準々決勝でリヴァプールに4－0と快勝し、ベスト4へ駒を進めた。

　準決勝ではリーグフェーズでも激突したバイエルンとの再戦に。本拠地『パルク・デ・プランス』で行われたファーストレグではウスマン・デンベレとフヴィチャ・クヴァラツヘリアがそれぞれ2ゴールを挙げて5－4で勝利。セカンドレグでは開始早々の3分にデンベレが先制点をもたらすと、バイエルンの反撃を最終盤の1点に抑え、2戦合計6－5で勝ち上がった。連覇をかけた決勝では悲願の初戴冠を目指すアーセナル（イングランド）と対戦する。

　決勝に臨むメンバーにはロシア代表GKマトヴェイ・サフォノフや主将を務めるブラジル代表DFマルキーニョス、ポルトガル代表MFヴィティーニャ、ジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアらが順当に名を連ねた。また、負傷が懸念されていたモロッコ代表DFアクラフ・ハキミとフランス代表FWウスマン・デンベレも決戦の地ブダペストへ向かうこととなった。

　決勝戦は『プスカシュ・アレーナ』で開催され、日本時間31日午前1時にキックオフされる。PSGのメンバーは以下の通り。

▼GK
30　リュカ・シュヴァリエ
39　マトヴェイ・サフォノフ
89　レナト・マリン

▼DF
2　アクラフ・ハキミ
4　ルーカス・ベラウド
5　マルキーニョス
6　イリア・ザバルニー
21　リュカ・エルナンデス
25　ヌーノ・メンデス
51　ウィリアム・パチョ

▼MF
8　ファビアン・ルイス
17　ヴィティーニャ
19　イ・ガンイン
24　セニー・マユル
27　ドロ・フェルナンデス
33　ウォーレン・ザイール・エメリ
87　ジョアン・ネヴェス

▼FW
7　フヴィチャ・クヴァラツヘリア
9　ゴンサロ・ラモス
10　ウスマン・デンベレ
14　デジレ・ドゥエ
29　ブラッドリー・バルコラ
47　クエンティン・エンジャントゥ
49　イブラヒム・エムバイェ