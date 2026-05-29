阪神、中野のタイムリーで1点リード

序盤を終えて、阪神がロッテに1点リード。2回表、中野のタイムリーで先制した阪神は、その後ロッテの反撃を許さず、0点に抑えられている。3回終了時点でスコアは1対0。

【スタメン】

ロッテ: 1(二)小川 2(遊)友杉 3(右)西川 4(指)山口 5(捕)佐藤 6(一)池田 7(左)井上 8(三)寺地 9(中)髙部 10(投)田中

阪神: 1(二)中野 2(左)森下 3(右)佐藤 4(一)大山 5(中)髙寺 6(三)立石 7(指)福島 8(捕)伏見 9(遊)熊谷 10(投)髙橋

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 49 28 20 1 .583 -
1 阪神 49 28 20 1 .583 -
3 巨人 49 25 24 0 .510 3
4 DeNA 49 22 25 2 .468 5
5 広島 47 18 27 2 .400 8
6 中日 49 18 30 1 .375 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 51 29 20 2 .592 -
2 オリックス 49 28 21 0 .571 1
3 ソフトバンク 48 25 23 0 .521 3
4 日本ハム 52 26 26 0 .500 4
5 ロッテ 49 24 25 0 .490 5
6 楽天 49 19 29 1 .396 9