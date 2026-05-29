阪神、中野のタイムリーで1点リード
序盤を終えて、阪神がロッテに1点リード。2回表、中野のタイムリーで先制した阪神は、その後ロッテの反撃を許さず、0点に抑えられている。3回終了時点でスコアは1対0。
【スタメン】
ロッテ: 1(二)小川 2(遊)友杉 3(右)西川 4(指)山口 5(捕)佐藤 6(一)池田 7(左)井上 8(三)寺地 9(中)髙部 10(投)田中
阪神: 1(二)中野 2(左)森下 3(右)佐藤 4(一)大山 5(中)髙寺 6(三)立石 7(指)福島 8(捕)伏見 9(遊)熊谷 10(投)髙橋
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|1
|阪神
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|3
|巨人
|49
|25
|24
|0
|.510
|3
|4
|DeNA
|49
|22
|25
|2
|.468
|5
|5
|広島
|47
|18
|27
|2
|.400
|8
|6
|中日
|49
|18
|30
|1
|.375
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|51
|29
|20
|2
|.592
|-
|2
|オリックス
|49
|28
|21
|0
|.571
|1
|3
|ソフトバンク
|48
|25
|23
|0
|.521
|3
|4
|日本ハム
|52
|26
|26
|0
|.500
|4
|5
|ロッテ
|49
|24
|25
|0
|.490
|5
|6
|楽天
|49
|19
|29
|1
|.396
|9