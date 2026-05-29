万博記念公園でソトアソビの祭典「モーターキャンプエキスポ2026」が6/13、14に開催

「クルマで楽しむアウトドア」をテーマに車両の展示やアウトドアギアの販売が行われるモーターキャンプエキスポ。2026年は6月13日（土）、14日（日）の2日間、初夏の大阪・万博記念公園のお祭り広場を会場に、キャンピングカーやSUVなどソトアソビにぴったりのクルマが大集合して開催される。

【画像】過去に開催されたモーターキャンプエキスポの様子はこちら

■家族で楽しむ！ 初夏にぴったりのお出かけイベント！

キャンピングカーやSUV、四駆モデルなど、アウトドアに最適なクルマが展示販売されるイベントが「モーターキャンプエキスポ」だ。今回で８回目となるこのイベントが開催される6月は、夏のレジャーシーズンの準備にぴったりなタイミング。

クルマを見て触れるだけでなく、イベントを満喫できる仕掛けが盛りだくさんだ。

例えば、アウトドアギアや車中泊に欠かせないアイテムの販売があったり、キッチンカーによるグルメを堪能できたりするほか、今回はフリーマーケットエリアが新設。ほしかったアイテムがリユース品としてオトクに手に入ったり、レアなアイテムに出会えるかもしれない。アウトドアを楽しむ人たちとの出会いも期待できそうだ。

例年キッズに大人気のアクティビティブースにも注目だ。革小物づくりやレーザー彫刻、カスタムビーズクラフトなどの工作系ワークショップあり、輪投げやスーパーボールすくいなど縁日遊びありと、親子で楽しめることうけあいだ。

モーターキャンプというフレーズで気になるのはやっぱりキャンピングカー。こちらは全国のビルダーがさまざまなタイプの車両を出展する予定。もちろん気に入ったモデルが見つかればその場で商談も可能だ。

最新の出展情報はイベント公式ウェブサイトでチェックしてほしい。

［MOTOR CAMP EXPO 2026開催概要］

日時：2026年6月13日（土）〜14日（日） 10：00〜17：00

会場：大阪・万博記念公園 お祭り広場（大阪府吹田市千里万博記念公園）

入場料：前売券500円 当日券800円

※中学生以下無料

※セブンイレブン╱ファミリーマート╱ローソン╱楽天チケットで発売中

※別途万博記念公園への入園料が必要

公式ウェブサイト：https://www.motorcamp-expo.jp

〈文＝ドライバーWeb編集部〉