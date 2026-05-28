クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督は今シーズン限りでの退団が決定済み。現在はさまざまな後任候補が挙げられているが、イギリスメディア『BBC』はアンドニ・イラオラ氏の最終決定を待っている段階だと報じている。

クリスタル・パレスは2024年2月から始まったグラスナー監督体制でFAカップ、FAコミュニティ・シールド、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグの3つのタイトルを獲得。来季はUEFAヨーロッパリーグに参戦するが、同指揮官は今シーズン限りでの退任が発表されており、後任人事には大きな注目を集めている。

『BBC』によると、現在の第一候補は今シーズン、プレミアリーグでボーンマスを6位に導いたアンドニ・イラオラ監督とされている。同指揮官もグラスナー監督と同様に退任が決まっており、フリーでの獲得が可能となっている。また、イラオラ氏に対しては、レヴァークーゼンやミランなども関心を寄せている状況。同氏がどのような決断を下すのか気になるところだが、クリスタル・パレス側は条件面を含めてイラオラ氏を納得させるための最大限の努力を尽くしたとされており、現在は同氏からの返答を待っている模様だ。

また、イラオラ氏を逃した場合のプランBには、コヴェントリーをプレミアリーグ昇格に導いたフランク・ランパード監督の名前が浮上。その他にもイプスウィッチのキーラン・マッケナ監督、RCランスを率いるピエール・サージュ監督、トーマス・フランク氏らの名前が挙げられている。